YouTube oferece milhões para impedir avanço da Netflix sobre seus criadores
Plataforma negocia contratos de exclusividade e pode retirar benefícios de canais que publiquem simultaneamente no serviço rival, segundo a Bloomberg
O YouTube está disposto a pagar milhões de dólares para manter alguns de seus criadores mais populares longe da Netflix. A plataforma negocia o financiamento de programas e outras vantagens financeiras em troca da publicação exclusiva dos vídeos durante períodos determinados.