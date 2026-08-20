YouTube oferece milhões para impedir avanço da Netflix sobre seus criadores

As conversas foram reveladas pela Bloomberg, que ouviu pessoas familiarizadas com as negociações. Ainda não há contratos concluídos, mas o YouTube estaria próximo de fechar acordos com alguns parceiros.

O movimento é uma reação ao avanço da Netflix sobre uma área historicamente dominada pelo YouTube. A empresa de streaming tem procurado canais populares e oferecido dinheiro para incluir em seu catálogo vídeos que já são produzidos para a internet.

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Como funcionariam os pagamentos?

O YouTube discute duas formas principais de remuneração. Uma delas seria financiar diretamente programas produzidos pelos criadores. A outra prevê repassar a eles uma parcela da receita obtida em grandes campanhas publicitárias negociadas pela plataforma.

Os valores e as condições variam conforme o canal. Em ao menos uma das conversas, segundo o Business Insider, a proposta verbal ficou na casa dos milhões de dólares. Em contrapartida, o conteúdo teria de permanecer exclusivamente no YouTube durante um intervalo definido.

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A estratégia representa uma mudança relevante no relacionamento da plataforma com seus criadores. O YouTube tradicionalmente remunera os canais por meio da divisão da receita de anúncios e assinaturas, sem pagar diretamente pela exclusividade da maior parte dos programas.

A empresa afirma ter distribuído mais de 100 bilhões de dólares a criadores, artistas e grupos de mídia nos últimos quatro anos. A quantia inclui pagamentos feitos pelo seu sistema regular de monetização.

Criadores podem perder benefícios

O YouTube também teria alertado que canais que publiquem simultaneamente na Netflix poderão perder algumas vantagens dentro da plataforma. Entre elas estariam a participação em campanhas de marketing, eventos promovidos pela empresa e negócios publicitários fechados com grandes marcas.

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Não se trata, até agora, de uma suspensão dos canais nem da retirada da receita normal obtida com anúncios. As possíveis restrições atingiriam benefícios adicionais oferecidos pelo YouTube.

A plataforma não anunciou publicamente uma nova política de exclusividade. As medidas foram relatadas por fontes ouvidas pela Bloomberg e pelo Business Insider, sem identificação porque as negociações são reservadas.

Por que a Netflix está atrás dos youtubers?

A Netflix passou a buscar criadores com grandes audiências para ampliar sua oferta de conteúdos mais baratos e frequentes. Em alguns casos, a empresa licencia vídeos que continuam disponíveis no YouTube, permitindo que o responsável pelo canal receba por uma produção já concluída e alcance outro público.

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Criadores como Alan Chikin Chow e Nick DiGiovanni já fecharam acordos desse tipo. A Netflix também mantém conversas com dezenas de canais e programas, incluindo o talk show de entrevistas com celebridades Hot Ones, segundo a Bloomberg.

Para os criadores, a proposta abre uma nova fonte de receita e dá acesso à base de mais de 300 milhões de assinantes pagos da Netflix. Existem, porém, algumas exigências: determinados conteúdos precisam ser entregues com antecedência e patrocínios inseridos originalmente nos vídeos podem ter de ser retirados.

Disputa migrou para a televisão

A aproximação entre as duas empresas ganhou força à medida que o YouTube deixou de ser consumido apenas em celulares e computadores. A plataforma ampliou sua presença nas televisões e passou a disputar o mesmo tempo de tela ocupado pelos serviços tradicionais de streaming.

A Netflix, por sua vez, avançou sobre formatos associados aos criadores digitais, como podcasts em vídeo e programas produzidos originalmente para a internet. A plataforma já licenciou conteúdos nascidos no YouTube, como a animação infantil CoComelon.

O YouTube já recorreu a pagamentos para proteger seu catálogo no passado. A empresa ofereceu incentivos a criadores que não publicassem antecipadamente no Vessel, serviço de vídeos lançado em 2015 e encerrado no ano seguinte.