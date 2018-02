YouTube agora permite download de vídeos no celular

O Google lançou nesta quinta-feira o YouTube Go, aplicativo independente do YouTube, que permite o download de vídeos em smartphones com sistema operacional Android. Dessa forma, é possível assistir aos conteúdos do YouTube quando estiver off-line.

Com a novidade, também é possível escolher a qualidade de visualização do conteúdo (baixo, padrão ou alto) para economizar dados móveis e espaço de armazenamento no celular (em caso de download).

A tela inicial do YouTube Go disponibiliza vídeos populares da região do usuário. Ao clicar em uma das miniaturas, o aplicativo mostra uma prévia do vídeo, com informações sobre o conteúdo.

O aplicativo permite compartilhar os vídeos baixados com amigos por bluetooth, recurso que não exige conexão com a internet.

O YouTube Go está sendo liberado para os usuários do Android nesta quinta-feira e está disponível em português.