YouCred quer usar IA para originar R$ 1 bilhão em crédito em 12 meses

A YouCred quer transformar velocidade em escala no consignado privado. A fintech montou uma esteira automatizada de crédito que promete analisar a proposta, validar os dados do trabalhador e liberar o dinheiro via Pix em até três minutos. A meta é originar R$ 1 bilhão nos próximos 12 meses.

O alvo é um mercado que já soma cerca de R$ 140 bilhões e ganhou tração com o Crédito do Trabalhador. Segundo a empresa, o saldo da modalidade cresceu 250% em pouco mais de um ano, mas ainda está bem abaixo dos aproximadamente R$ 384 bilhões do consignado destinado a servidores públicos.

A aposta da YouCred é retirar intermediários da operação. A jornada combina biometria, análise algorítmica e conferência automática da margem consignável, sem participação de corretores.

“Se o consignado público alcançou quase R$ 400 bilhões com uma base menor de pessoas, o mercado privado ainda está no início de uma expansão muito maior”, diz Leonardo Kogut, fundador e CEO da YouCred. A meta de R$ 1 bilhão representa menos de 1% do estoque atual do consignado privado.