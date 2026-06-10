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Youcom investe R$ 2,2 milhões em flagship no MorumbiShopping e acelera plano de expansão

Marca voltada à Geração Z inaugura loja de 254 m² com provador para criação de conteúdo, tecnologia interativa e aposta na abertura de até 25 unidades em 2026

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h03 | Atualizado em 11 jun 2026, 15h08
Fachada de loja Youcom com letreiro branco iluminado sobre fundo escuro, mostrando o interior com manequins vestindo roupas casuais, prateleiras com peças de vestuário e uma atendente no caixa
Loja nova da Youcom no MorumbiShopping (Youcom/Divulgação)
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Youcom investe R$ 2,2 milhões em flagship no MorumbiShopping e acelera plano de expansão Priorize VEJA no Google

A Youcom está reforçando sua aposta no varejo físico em um dos endereços mais cobiçados do país. A marca de moda jovem inaugura nesta quarta-feira (10) uma nova flagship no MorumbiShopping, em São Paulo, após investir 2,2 milhões de reais no projeto.

Com 254 metros quadrados, a unidade faz parte do plano de expansão da varejista, que prevê a abertura de até 25 lojas ao longo de 2026. A estratégia busca consolidar a presença da marca entre os consumidores da Geração Z por meio de uma experiência que combina moda, tecnologia e interação.

A chegada ao MorumbiShopping representa um movimento importante para a empresa. Considerado um dos corredores de consumo mais qualificados do Brasil, o empreendimento reúne grandes marcas nacionais e internacionais e atrai um público com alto potencial de compra. “A chegada ao MorumbiShopping é um marco na nossa trajetória, afinal, é um dos ambientes de varejo mais competitivos e qualificados do Brasil. Nosso objetivo é mostrar que a moda voltada para a Gen Z tem força, valor agregado, qualidade, sustentabilidade e alta capacidade de inovação”, afirma Claudio Barone, diretor da Youcom.

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O investimento foi direcionado não apenas à estrutura física, mas também à criação de uma jornada de compra alinhada aos hábitos de consumo do público mais jovem. A loja recebeu telas de LED e displays digitais espalhados pelo ambiente para ampliar a interatividade e estimular a produção de conteúdo nas redes sociais.

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Um dos destaques do espaço é o chamado Estúdio YC, um provador desenvolvido especialmente para quem gosta de compartilhar looks e experiências online. O ambiente conta com iluminação e layout inspirados em estúdios fotográficos profissionais. “É um espaço especial, projetado com iluminação e layout próximos de um estúdio. A intenção é fomentar a criação de mídias de alta qualidade para as redes sociais dos nossos Youcom Lovers, que é como chamamos os nossos consumidores mais engajados”, explica Barone.

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Além da tecnologia, a marca aposta em um atendimento mais consultivo. Os vendedores atuam como facilitadores na escolha das peças, auxiliando na busca pelo caimento ideal, combinações e propostas de styling que reflitam a personalidade de cada cliente.

Atualmente, a Youcom possui 160 lojas espalhadas pelo país e mantém operação omnichannel, permitindo que consumidores realizem compras online com retirada nas unidades físicas. A nova flagship reforça a estratégia da empresa de transformar a loja em um espaço de experiência e relacionamento, em um momento em que as marcas disputam a atenção de consumidores cada vez mais exigentes e conectados.

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