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Yduqs sobe 12% após confirmar negociação para possível fusão com a Afya

Conversas ainda estão em estágio inicial e não há acordo fechado entre as duas companhias de educação

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 08h26
Painel da bolsa de valores
Em comunicado, a Yduqs afirmou que avalia continuamente oportunidades estratégicas e considera a consolidação do setor uma possível fonte de geração de valor para os acionistas. (Cris Faga/Getty Images)
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Yduqs sobe 12% após confirmar negociação para possível fusão com a Afya Priorizar nos meus resultados Google

As ações da Yduqs avançaram 12,07%, a 8,82 reais, e lideraram as altas do Ibovespa após a empresa confirmar que negocia uma possível combinação de negócios com a Afya, especializada em educação médica.

Em fato relevante divulgado na segunda-feira, 24, a dona de marcas como Estácio, Ibmec e Wyden informou que as conversas ainda estão em estágio inicial. A companhia ressaltou que não existe acordo, contrato ou compromisso vinculante entre as partes, tampouco garantia de que a operação será concluída.

A expressão “combinação de negócios” pode envolver uma fusão, aquisição ou outra forma de integração entre as companhias. A estrutura da eventual operação, a relação de troca entre as ações e a divisão do controle ainda não foram divulgadas.

Segundo o jornal Valor Econômico, executivos da Bertelsmann, grupo alemão que controla a Afya, reuniram-se com representantes da Advent, acionista da Yduqs. BTG Pactual e Bank of America estariam assessorando as companhias nas conversas.

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O que está em jogo?

Uma eventual união reuniria duas das principais empresas privadas de ensino superior do país. A Yduqs tinha cerca de 1,4 milhão de alunos no segundo trimestre de 2026 e atua em diferentes áreas da graduação, da pós-graduação e do ensino digital. Na educação médica, controla o Instituto de Educação Médica, o Idomed.

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A Afya tem atuação concentrada na formação de médicos e em serviços voltados a profissionais de saúde. A companhia possuía 26,4 mil alunos no segmento e registrou receita líquida de 1,98 bilhão de reais no primeiro semestre. No mesmo período, a receita da Yduqs chegou a 2,90 bilhões de reais.

A Bertelsmann detém 65,2% das ações da Afya, que tem papéis negociados na Nasdaq, nos Estados Unidos. A Yduqs está listada na B3 sob o código YDUQ3.

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Em comunicado, a Yduqs afirmou que avalia continuamente oportunidades estratégicas e considera a consolidação do setor uma possível fonte de geração de valor para os acionistas. A companhia informou que comunicará ao mercado eventuais avanços relevantes.

Apesar da reação positiva das ações, as negociações permanecem preliminares e ainda não há definição sobre a realização da operação.

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