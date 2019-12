XP precifica ação a US$ 27 em abertura de capital nos EUA, diz agência

A plataforma de serviços financeiros XP precificou nesta terça-feira, 10, sua oferta inicial de ações ─ IPO, na sigla em inglês. O valor ficou definido em 27 dólares cada, disseram à agência de notícias Reuters fontes com conhecimento do assunto. Com isso, a empresa chega ao mercado acionário avaliada em 14,9 bilhões de dólares, disseram as fontes, sob condição de anonimato.

Antes de lançar sua IPO que ocorrerá nos Estados Unidos, o Grupo XP de investimentos mudou sua marca para XP Inc. A abertura de capital da XP está programada para ocorrer ainda neste ano, em dezembro. A XP já contratou o sindicato de bancos que estruturará a oferta que ocorrerá na Nasdaq. Fazem parte do grupo JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs Itaú Unibanco e a própria XP, que trabalhará na distribuição da oferta.

O grupo teve receita de 3,7 bilhões de reais até setembro, com lucro líquido de 699 milhões de reais. A empresa afirma ter 1,5 milhão de clientes no prospecto enviado à Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC).

(Com Reuters)