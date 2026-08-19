XP Malls compra participações do Metrus nos shoppings Metrô Tatuapé e Itaquera

A XP Malls acertou a compra de participações do Metrus, fundo de pensão dos funcionários do Metrô de São Paulo, em dois shoppings da Zona Leste paulistana. O veículo Omni Malls, integralmente detido pela XP Malls, ficará com a fatia minoritária do Metrus no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e no Shopping Metrô Itaquera.

Na prática, a operação reforça a presença da XP em ativos já conhecidos do portfólio. No Boulevard Tatuapé, a participação sobe de 15% para 30%. No Itaquera, a gestora passa a deter 5% do empreendimento.

Para a XP, a transação se encaixa na estratégia de ampliar posição em empreendimentos considerados eficientes e bem localizados. Para o Metrus, o negócio é apresentado como uma forma de otimizar a alocação de recursos — em bom português, reciclar capital.