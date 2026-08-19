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XP Malls compra participações do Metrus nos shoppings Metrô Tatuapé e Itaquera

Operação envolve fatias do fundo de pensão dos funcionários do Metrô de São Paulo em dois shoppings da Zona Leste

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h00
Edifício moderno de vários andares com fachada em tons de marrom e bege, iluminado por luzes amareladas à noite. Há uma área envidraçada no topo e postes de luz na rua em frente.
Shopping Metrô Tatuapé (Divulgação/Divulgação)
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A XP Malls acertou a compra de participações do Metrus, fundo de pensão dos funcionários do Metrô de São Paulo, em dois shoppings da Zona Leste paulistana. O veículo Omni Malls, integralmente detido pela XP Malls, ficará com a fatia minoritária do Metrus no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e no Shopping Metrô Itaquera.

Na prática, a operação reforça a presença da XP em ativos já conhecidos do portfólio. No Boulevard Tatuapé, a participação sobe de 15% para 30%. No Itaquera, a gestora passa a deter 5% do empreendimento.

Para a XP, a transação se encaixa na estratégia de ampliar posição em empreendimentos considerados eficientes e bem localizados. Para o Metrus, o negócio é apresentado como uma forma de otimizar a alocação de recursos — em bom português, reciclar capital.

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