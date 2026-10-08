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XP lança conta para crianças e adolescentes com acesso a investimentos na Bolsa

Nova modalidade é gratuita, não exige idade mínima e permite movimentações via Pix, cartão de débito e aplicações em renda fixa e ações

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h03
Autor da proposta, o deputado federal Maurício Neves (PP-SP) explicou que o objetivo é "garantir a dignidade, privacidade, segurança e desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes também no ambiente virtual"
 (Arquivo/EBC/Agência Brasil)
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Crianças e adolescentes agora podem ter uma conta na XP para movimentar dinheiro e até investir na Bolsa de Valores. A instituição financeira anunciou nesta quinta-feira, 8, o lançamento da Conta Menor, uma modalidade gratuita destinada a menores de 18 anos, que oferece acesso a serviços bancários e investimentos com acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

A novidade permite realizar transferências via Pix, pagamentos e compras com cartão de débito digital, além de aplicar recursos em produtos de renda fixa e negociar ações na B3. A abertura é feita diretamente pelo aplicativo do responsável, e a solução já está disponível para os clientes da instituição.

Diferentemente de outras modalidades de contas voltadas ao público jovem, a Conta Menor não estabelece idade mínima para abertura. A única exigência relacionada à identificação da criança ou do adolescente é possuir CPF válido, além do vínculo com um responsável legal.

Como funciona a nova conta da XP?

A Conta Menor reúne duas modalidades de serviços. Na Conta Digital, crianças e adolescentes podem utilizar Pix, realizar pagamentos e acessar um cartão de débito digital. Já a Conta de Investimentos oferece acesso a aplicações de renda fixa e à negociação de ações na Bolsa brasileira.

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Apesar da possibilidade de investir em ações, a XP estabeleceu restrições para operações consideradas mais complexas. Menores de idade não poderão negociar produtos do segmento BM&F, que inclui derivativos e contratos futuros. O acesso à conta é individualizado, com login próprio para o menor. A partir dos 12 anos, também é possível habilitar a autenticação por biometria facial.

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Os responsáveis legais podem acompanhar saldos, extratos e movimentações diretamente pelo aplicativo, além de contar com limites operacionais e mecanismos de segurança. O vínculo de supervisão permanece até que o titular complete 18 anos ou seja emancipado.

Segundo a XP, a proposta é permitir que o aprendizado sobre dinheiro aconteça por meio de experiências práticas, mas sem retirar dos adultos o acompanhamento das decisões financeiras. “A educação financeira na infância não é sobre transformar crianças em investidoras, mas sobre criar uma relação mais consciente com o dinheiro desde cedo. Conceitos como planejamento, escolhas e o valor do tempo podem ser introduzidos de forma simples no dia a dia da família”, afirma Mauricio Ribeiro, head de Produtos Digitais da XP.

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O lançamento acontece às vésperas do Dia das Crianças e também chama atenção para a baixa participação dos brasileiros em iniciativas de educação financeira. De acordo com a nona edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), divulgada em 2026, apenas 21% dos brasileiros afirmam já ter participado de alguma aula, palestra ou curso sobre o tema ao longo da vida.

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A chegada da Conta Menor também amplia o leque de serviços da instituição, que passa a oferecer uma experiência financeira desde a infância, com a possibilidade de acompanhar o cliente em diferentes fases da vida.

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