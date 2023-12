Xiaomi lança elétrico para concorrer com Porsche e Tesla

Em uma ousada incursão no mercado automotivo, a gigante chinesa Xiaomi, revelou na quinta-feira, 28, seu aguardado veículo elétrico, o SU7, sob a abreviação SU para Speed Ultra. A empresa anunciou não apenas a entrada no setor automotivo, mas também almeja se posicionar entre as cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo.

O presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, destacou a inovação do SU7 ao apresentar a tecnologia de “motor superelétrico”, prometendo velocidades de aceleração superiores aos carros da Tesla e aos veículos elétricos da Porsche.

“Nos próximos 15 a 20 anos, nos tornaremos um dos cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo, elevando o setor automotivo geral da China”, declarou Lei Jun durante a apresentação. Ele destacou a visão da empresa em construir um “carro dos sonhos comparável ao Porsche e ao Tesla”.

O SU7, previsto para chegar ao mercado nos próximos meses, será oferecido em duas versões, uma com autonomia de até 668 km com uma única carga e outra com impressionantes 800 km. Comparativamente, o Model S da Tesla possui uma autonomia de até 650 km.