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Wise lança transferências internacionais no Chile e amplia expansão na América Latina

Empresa passa a oferecer envios para mais de 160 países e aposta em rapidez e transparência para ganhar espaço no mercado chileno de remessas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 09h56 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h02
Mão segura um smartphone com tela exibindo o aplicativo Make Money Go Round, com moedas douradas girando ao redor de um globo azul-esverdeado, sobre um fundo de dunas e céu claro ao pôr do sol
Wise App  (Wise/Divulgação)
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A Wise anunciou nesta segunda-feira a expansão de sua operação na América Latina com o lançamento de seu serviço de transferências internacionais no Chile. A novidade permitirá que consumidores do país enviem dinheiro em pesos chilenos (CLP) para mais de 40 moedas, com destino a mais de 160 países, por meio do aplicativo e do site da empresa.

A entrada da fintech ocorre em um momento de crescimento das remessas internacionais realizadas pelos chilenos. Segundo dados do Banco Central do Chile, os envios de recursos ao exterior somaram 2,27 bilhões de dólares em 2025, alta de 5,9% em relação ao ano anterior. Apenas no primeiro trimestre de 2026, o volume avançou 9,4% na comparação com o mesmo período de 2025.

Com a expansão, a Wise busca atender uma demanda crescente por soluções digitais para pagamentos internacionais, apostando em transferências mais rápidas e maior transparência nos custos. Segundo a empresa, sua infraestrutura própria de pagamentos elimina intermediários normalmente envolvidos nas operações internacionais, permitindo que 77% das transferências globais sejam concluídas em menos de 20 segundos e que 96% cheguem ao destinatário em até 24 horas.

Transparência nas tarifas

Um dos principais diferenciais destacados pela companhia é a utilização da taxa de câmbio comercial, sem acréscimos embutidos na conversão das moedas. A empresa afirma que o cliente consegue visualizar antecipadamente tanto a cotação utilizada quanto o valor das tarifas antes de concluir a operação. “Embora o ecossistema financeiro do Chile esteja cada vez mais digital, muitos consumidores ainda enfrentam prazos longos e pouca clareza sobre o custo real das transferências internacionais”, afirma Ricardo Amaral, líder de Banking e Expansão da Wise para a América Latina.

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Além das transferências internacionais, os clientes chilenos também terão acesso à conta global da Wise, que permite manter saldos em diferentes moedas e receber pagamentos como se possuíssem contas bancárias locais em países como Estados Unidos, Reino Unido e integrantes da zona do euro. A plataforma também oferece conversão de moedas em tempo real e gestão de recursos internacionais em um único ambiente digital, atendendo desde profissionais que recebem salários no exterior até estudantes, viajantes e pessoas que realizam pagamentos recorrentes para outros países.

Globalmente, a Wise conta com cerca de 19 milhões de clientes ativos e movimentou 243 bilhões de dólares em transferências no último ano fiscal, reforçando a aposta em ampliar sua presença em mercados onde cresce a demanda por serviços financeiros internacionais digitais.

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