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Wise lança cartão para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo aplicativo

Novo cartão permite que responsáveis acompanhem gastos, definam limites e incentivem a educação financeira de jovens entre 6 e 17 anos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h05
Dois jovens sorridentes em uma mesa de madeira ao ar livre. O menino, à esquerda, segura um celular com capa xadrez e um cartão verde Wise. A menina, à direita, com aparelho nos dentes, segura um copo de bebida verde com canudo azul. Há também um copo de bebida laranja, uma câmera amarela e um celular rosa na mesa
Cartão para crianças e adolescentes da Wise (Wise/Divulgação)
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A Wise anunciou o lançamento do cartão Mesada no Brasil, uma solução voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que permite aos pais e responsáveis acompanhar gastos, definir limites e gerenciar a utilização diretamente pelo aplicativo da empresa.

A novidade chega ao país com a proposta de incentivar a educação financeira desde cedo, ao mesmo tempo em que oferece aos responsáveis mais controle sobre as despesas dos dependentes. Cada titular poderá emitir gratuitamente até cinco cartões vinculados à sua conta Wise.

O Brasil é o primeiro país das Américas a receber a funcionalidade, que já está disponível em mercados como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Suíça. Segundo a empresa, o lançamento faz parte da estratégia de ampliar sua oferta de produtos voltados às necessidades das famílias e dos clientes que realizam transações internacionais. “Nosso objetivo é ajudar as famílias a centralizar a gestão financeira em um único aplicativo. Com o Mesada, queremos oferecer mais controle aos responsáveis, ao mesmo tempo em que damos a crianças e adolescentes espaço para conquistar autonomia financeira em um ambiente supervisionado”, afirma Helene Romanzini, líder de Produto da Wise no Brasil.

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O cartão utiliza a mesma infraestrutura da conta internacional da Wise, permitindo compras em mais de 100 países e acesso a mais de 40 moedas. A empresa destaca ainda a transparência nas conversões cambiais, com exibição clara da taxa de câmbio utilizada e sem cobranças ocultas.

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Na prática, os responsáveis podem transferir recursos para o cartão, programar recargas automáticas semanais ou mensais e estabelecer limites de gastos diários ou mensais. Também é possível ativar ou desativar funcionalidades específicas, como compras online.

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Para adolescentes a partir de 13 anos, o cartão pode ser adicionado a carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay, permitindo pagamentos por aproximação e compras pela internet. Já para as crianças menores, a solução surge como uma alternativa ao dinheiro em espécie, possibilitando que os pais acompanhem as despesas em tempo real e bloqueiem o cartão imediatamente em caso de perda ou roubo.

A ferramenta também pode ser utilizada por famílias com filhos estudando no exterior. Nesse caso, os responsáveis conseguem enviar recursos diretamente da conta Wise no Brasil, enquanto os estudantes utilizam o saldo localmente com conversão pela taxa de câmbio comercial.

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Como o cartão é vinculado à conta do responsável, crianças e adolescentes não possuem uma conta bancária própria nem saldo separado. Toda a administração permanece sob controle do titular principal, que acompanha as movimentações pelo aplicativo.

O lançamento ocorre em um momento em que cresce a busca por ferramentas de educação financeira voltadas ao público jovem, ao mesmo tempo em que aumenta a digitalização dos meios de pagamento e a adoção de carteiras digitais entre as novas gerações.

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