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Economia

Wise chega a 4,7 milhões de cartões emitidos no Brasil

Fintech ampliou em quase 60% o número de cartões físicos em pouco mais de um ano

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 11h00
Mão de uma pessoa segurando um cartão Wise verde-limão, com chip e símbolo de pagamento por aproximação, em primeiro plano. A pessoa veste camisa branca, e o fundo está desfocado
Cartão da Wise (Wise/Divulgação)
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Wise chega a 4,7 milhões de cartões emitidos no Brasil Priorize VEJA no Google

A Wise, fintech britânica especializada em transferências internacionais e contas multimoedas, alcançou a marca de 4,7 milhões de cartões físicos emitidos no Brasil até setembro deste ano. O número representa uma expansão de quase 60% em relação a julho de 2025, em um movimento que reforça a disputa por brasileiros que viajam ao exterior e procuram alternativas aos serviços tradicionais de câmbio.

Dados da própria companhia mostram que o euro permanece como a moeda mais utilizada por clientes brasileiros em compras com o cartão, com participação de 45% no levantamento. O dólar americano aparece na segunda posição, com 23%, seguido pela libra esterlina, com 5%. O desempenho indica que Estados Unidos e Europa continuam concentrando uma parcela expressiva das despesas internacionais desses consumidores.

A América Latina, no entanto, começa a ganhar terreno. O Chile ocupa a nona posição no ranking global de destinos por volume de gastos com o cartão Wise e lidera entre os países latino-americanos. A Argentina, por sua vez, subiu da 14ª para a 12ª colocação.

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Segundo a fintech, a expansão das despesas de brasileiros na Argentina ganhou força depois que a plataforma passou a permitir a manutenção de saldos em pesos argentinos. A empresa aponta crescimento médio mensal de 96% nos gastos registrados no país, embora o indicador, apresentado em levantamento próprio, não venha acompanhado de uma série histórica detalhada que permita identificar quanto desse avanço decorre da mudança na oferta de moedas.

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O crescimento da base brasileira ocorre em um ambiente de concorrência cada vez mais intensa por clientes interessados em contas internacionais, com bancos digitais e instituições financeiras tradicionais ampliando suas ofertas de produtos em moeda estrangeira. Para a Wise, o desafio agora é transformar a expansão no número de cartões emitidos em maior frequência de utilização e participação nas despesas dos brasileiros fora do país.

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