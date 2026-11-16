Wise chega a 4,7 milhões de cartões emitidos no Brasil

A Wise, fintech britânica especializada em transferências internacionais e contas multimoedas, alcançou a marca de 4,7 milhões de cartões físicos emitidos no Brasil até setembro deste ano. O número representa uma expansão de quase 60% em relação a julho de 2025, em um movimento que reforça a disputa por brasileiros que viajam ao exterior e procuram alternativas aos serviços tradicionais de câmbio.

Dados da própria companhia mostram que o euro permanece como a moeda mais utilizada por clientes brasileiros em compras com o cartão, com participação de 45% no levantamento. O dólar americano aparece na segunda posição, com 23%, seguido pela libra esterlina, com 5%. O desempenho indica que Estados Unidos e Europa continuam concentrando uma parcela expressiva das despesas internacionais desses consumidores.

A América Latina, no entanto, começa a ganhar terreno. O Chile ocupa a nona posição no ranking global de destinos por volume de gastos com o cartão Wise e lidera entre os países latino-americanos. A Argentina, por sua vez, subiu da 14ª para a 12ª colocação.

Continua após a publicidade

Segundo a fintech, a expansão das despesas de brasileiros na Argentina ganhou força depois que a plataforma passou a permitir a manutenção de saldos em pesos argentinos. A empresa aponta crescimento médio mensal de 96% nos gastos registrados no país, embora o indicador, apresentado em levantamento próprio, não venha acompanhado de uma série histórica detalhada que permita identificar quanto desse avanço decorre da mudança na oferta de moedas.

Continua após a publicidade

O crescimento da base brasileira ocorre em um ambiente de concorrência cada vez mais intensa por clientes interessados em contas internacionais, com bancos digitais e instituições financeiras tradicionais ampliando suas ofertas de produtos em moeda estrangeira. Para a Wise, o desafio agora é transformar a expansão no número de cartões emitidos em maior frequência de utilização e participação nas despesas dos brasileiros fora do país.