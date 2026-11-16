Whoosh aposta em volta dos patinetes elétricos ao Rio após suspensão

A Whoosh, empresa de compartilhamento de patinetes elétricos, aposta que os números de sua operação no Rio de Janeiro ajudem a convencer a prefeitura a autorizar a retomada do serviço, suspenso desde a última quarta-feira, 11. A decisão do prefeito Eduardo Cavaliere encerrou, sem prorrogação, a fase experimental do programa Sandbox.Rio, iniciada em 2024. Nesse período, segundo a companhia, mais de um milhão de pessoas utilizaram os equipamentos, em quatro milhões de viagens, evitando a emissão estimada de 470 toneladas de gás carbônico.

A aposta da empresa é que esses resultados pesem na avaliação da prefeitura, que ainda não estabeleceu prazo para uma eventual retomada. O impasse ocorre apesar de o município ter publicado, em março, um decreto para regulamentar o serviço e aberto um processo de credenciamento definitivo das operadoras.

A Whoosh também tenta afastar preocupações com a segurança. Segundo Cadu Souza, diretor de operações da companhia, os equipamentos respeitam o limite municipal de vinte quilômetros por hora e contam com tecnologia de geolocalização capaz de reduzir automaticamente a velocidade em determinadas regiões.

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No Brasil, a empresa afirma ter ultrapassado dez milhões de viagens, com índice de acidentes de 0,004%. A companhia pretende usar esses indicadores para reforçar o diálogo com a administração municipal e recuperar espaço nas ruas cariocas. A palavra final, porém, continua com a prefeitura, que avalia não apenas os benefícios da micromobilidade, mas também os impactos dos patinetes sobre pedestres, trânsito e ocupação do espaço público.