WhatsApp libera função para adicionar descrição aos grupos

O WhatsApp começa a liberar nesta quarta-feira um recurso para que os usuários incluam uma descrição aos grupos. Dessa forma, é possível explicar a finalidade da conversa a todos os membros. As informações foram divulgadas pelo site WABetaInfo, que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas.

Segundo a publicação, os usuários do Android com a versão atualizado do aplicativo já podem adicionar um “Sobre” aos grupos. Todos os participantes podem ver a descrição – o conteúdo também se torna público quando um convite para entrar no grupo é compartilhado.

Inicialmente, todos os membros da conversa podem editar a descrição do grupo, mas o administrador pode restringir o acesso a essas modificações.

O WhatsApp vem testando outros recursos para conversas em grupo. Em dezembro, o aplicativo começou a avaliar uma função para definir quais usuários podem mandar mensagens no grupo. Neste ano, a empresa testou a possibilidade de chamadas de voz e vídeo entre três ou mais pessoas.

De acordo com o WABetaInfo, essa atualização estará disponível para o iOS e Windows Phone nas próximas semanas.

Procurado, o WhatsApp não confirmou a atualização do aplicativo.