WhatsApp libera chamadas de voz e vídeo em grupo

O WhatsApp liberou nesta terça-feira (31) recurso de chamadas de voz e vídeo em grupo para todos os usuários que possuem smartphones com Android e iOS.

Inicialmente, a tecnologia foi oferecida em junho para usuários que participam do programa de testes do aplicativo, chamado de WhatsApp Beta.

De acordo com a empresa, o recurso conta com criptografia de ponta a ponta e permite a realização de chamadas com até quatro pessoas. Para isso, basta iniciar ligação de voz ou vídeo e clicar no botão “adicionar” participante no canto superior direito da tela.

Vale destacar que o app do Facebook não foi o primeiro a lançar este tipo de tecnologia. Em abril, o Snapchat lançou ferramenta para ligação em vídeo com capacidade máxima para 16 pessoas.

“Nossos usuários gostam tanto desses recursos [ligações por voz e vídeo] que passam mais de 2 bilhões de minutos por dia em chamadas”, afirma o WhatsApp, em seu blog.