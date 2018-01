WhatsApp lança versão voltada para pequenas e médias empresas

O WhatsApp lançou nesta quinta-feira uma versão do aplicativo voltada para pequenas e médias empresas. O WhatsApp for Business tem como objetivo ajudar no contato entre as companhias e seus clientes, com ferramentas para envio de mensagens e estatísticas e contas verificadas.

As empresas poderão criar perfis na rede social com informações mais detalhadas que a de usuários comuns, como descrição comercial, e-mail, endereço físico e site. Há opções de respostas rápidas e automáticas, e estatísticas sobre mensagens enviadas.

A verificação de conta, ainda a ser implementada, fará com que um símbolo especial apareça ao lado do nome do contato na lista de mensagens. Os demais usuários do WhatsApp podem continuar usando o aplicativo normalmente, e não haverá mudanças além das novas visualizações de perfil e contato das empresas.

A ferramenta está disponível para download na loja virtual do sistema operacional Android (Play Store). Por hora, tanto o download quanto o uso são gratuitos. A ferramenta começa a ser disponibilizada hoje para Estados Unidos, México, Inglaterra, Indonésia e Itália, e a previsão é de que chegue ao Brasil nas próximas semanas.

A empresa havia anunciado, no ano passado, que planeja criar uma versão corporativa voltada para grandes clientes, mas a versão ainda está em desenvolvimento.

O WhatsApp pertence ao Facebook, e a rede social também tem ferramentas voltados a pequenas e médias empresas – um ramo que também atrai a atenção do concorrente Google.