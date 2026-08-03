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WhatsApp bloqueia contas de usuários no Brasil e em outros países

Perfis ficam sob análise por até 24 horas, enquanto clientes aguardam o restabelecimento do acesso a mensagens

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 18h29 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h32
Tela de smartphone exibindo ícones de aplicativos de redes sociais e comunicação, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, Viber e Twitter, em um fundo preto pontilhado
O aplicativo: perfis foram suspensos repentinamente (alexsl/Getty Images)
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Uma onda de bloqueios no WhatsApp deixou usuários sem acesso a mensagens e conversas nesta segunda-feira, 3. O problema foi relatado no Brasil e em outros países, levantando dúvidas sobre os critérios usados pela plataforma para suspender contas e sobre o procedimento necessário para recuperar o aplicativo.

As pessoas afetadas recebem uma notificação de que o perfil está sob verificação e que a plataforma examinará as atividades associadas ao número para avaliar um possível descumprimento das regras. Segundo o aviso, a resposta deve chegar em até 24 horas, mas esse prazo se refere à conclusão da análise, não à liberação garantida da conta.

Nas redes sociais, parte dos usuários afirma não ter enviado mensagens em massa, utilizado versões não oficiais do aplicativo ou praticado qualquer outra conduta proibida. A quantidade de reclamações e a presença de relatos em diferentes idiomas sugerem que o episódio não está restrito ao Brasil. A extensão do problema, entretanto, permanece desconhecida.

A Meta, dona do WhatsApp, declarou que utiliza mecanismos de controle para combater fraudes e outros usos abusivos do serviço. A companhia também disse buscar uma solução rápida quando identifica erros. Não houve confirmação de falha generalizada, tampouco a divulgação do número de perfis atingidos.

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Quem encontrar o WhatsApp bloqueado deve usar a opção de revisão apresentada na tela e aguardar o retorno da empresa. Durante a verificação, é recomendável não tentar contornar a restrição com aplicativos modificados, pois ferramentas não autorizadas também podem levar à suspensão.

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Meta
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