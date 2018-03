WhatsApp ampliará prazo para apagar mensagens, diz site

O WhatsApp deverá ampliar de 7 para 1 hora e 8 minutos o limite de tempo para apagar mensagens enviadas. A modificação foi detectada em uma versão de testes (beta) disponibilizada na loja virtual Google Play, ao qual o site WABetaInfo teve acesso. A página examina o código de versões prévias do aplicativo em busca de novidades.

O recurso de apagar conteúdo enviado faz com que ele desapareça de todos os celulares que o receberam. Mas essa opção só fica disponível em por até 7 minutos após sua postagem. Após esse prazo, só é possível apagar o registro no aparelho que fez o envio, e as cópias permanecem inalteradas nos demais.

O WABetaInfo identificou o novo limite de tempo em uma versão de testes para smartphones com sistema operacional Android.

Procurado por VEJA, o WhatsApp ainda não se manifestou sobre a mudança nesta função.