WestJet ganha autorização para operar no Brasil e prepara estreia com voo direto para São Paulo

A companhia aérea canadense WestJet recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos internacionais regulares de passageiros e cargas com origem ou destino no Brasil.

A empresa pretende estrear no mercado brasileiro em novembro, com uma rota direta entre Calgary, no oeste do Canadá, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A autorização foi formalizada pela Portaria nº 20.129/2026, publicada nesta quarta-feira, 7, no Diário Oficial da União. O ato permite que a companhia opere no país de acordo com as condições previstas no acordo de transporte aéreo entre Brasil e Canadá.

A programação anunciada pela WestJet prevê três voos semanais entre Calgary e São Paulo. A primeira saída do Canadá está prevista para 8 de novembro, com retorno a partir de Guarulhos no dia seguinte.

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A operação será feita com o Boeing 787-9 Dreamliner, aeronave de longo alcance.

A nova rota tem uma característica inédita: será a primeira ligação sem escalas entre o oeste do Canadá e a América do Sul. Para a WestJet, São Paulo também marca a chegada da empresa ao mercado sul-americano a partir de Calgary, seu principal centro de operações.

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Conexões além de São Paulo

A estratégia da companhia não depende apenas do fluxo entre Brasil e Canadá. A WestJet tem uma parceria comercial com a Latam que permitirá aos passageiros utilizar São Paulo como ponto de conexão para outros destinos sul-americanos.

A empresa afirma que a rede poderá alcançar mais de 60 destinos na América do Sul por meio da parceria, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Lima e Bogotá.

A operação também terá capacidade de carga no porão das aeronaves. Esse componente é relevante para uma rota de longa distância, porque amplia o potencial de receita para além do transporte de passageiros e pode facilitar o comércio entre empresas dos dois mercados.

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Mercado internacional em expansão

A chegada da WestJet ocorre em um momento de forte recuperação e expansão da aviação internacional brasileira. Em 2025, o país registrou 28,4 milhões de passageiros em voos internacionais, alta de 20,2% em relação a 2019 e novo recorde histórico, segundo dados da Anac. No mercado doméstico e internacional, foram 129,6 milhões de passageiros no ano.

Guarulhos é o principal ponto de entrada e saída do país para o transporte aéreo internacional. Em 2025, o aeroporto movimentou 14,9 milhões de passageiros em voos internacionais, considerando embarques e desembarques, o equivalente a cerca de 29% desse mercado.

A expansão da oferta também acompanha o aumento do fluxo de visitantes estrangeiros. Segundo dados consolidados pela Embratur, 6,1 milhões de pessoas chegaram ao Brasil por via aérea em 2025, 33,2% acima do registrado no ano anterior. São Paulo concentrou 2,7 milhões dessas entradas.

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Mais concorrência no mercado

A WestJet não é a primeira companhia canadense a avançar sobre o mercado brasileiro. Em novembro de 2025, a Air Transat também recebeu autorização da Anac para operar voos internacionais regulares no país e anunciou planos para ligar o Rio de Janeiro a Montreal e Toronto.

A ampliação da presença canadense aumenta a oferta de voos entre os dois países e diversifica as opções para passageiros e empresas. Para o Brasil, a entrada de novas companhias estrangeiras também se encaixa na estratégia da Anac de ampliar o acesso ao mercado, reduzir barreiras à entrada e estimular concorrência e conectividade no transporte aéreo.

A estreia da WestJet ainda depende da execução do cronograma anunciado pela empresa. As datas e frequências podem ser alteradas, mas, se mantida a programação, novembro marcará uma nova ligação direta entre o Brasil e uma das principais regiões econômicas do Canadá.