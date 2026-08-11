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Wesley Batista Filho será o novo CEO global da JBS

Gilberto Tomazoni deixará o cargo após 14 anos de destaque na empresa, incluindo oito anos como CEO Global

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h26 | Atualizado em 11 ago 2026, 09h40
Homem branco de cabelo castanho claro, com terno escuro e camisa branca, sorrindo levemente para a câmera, em ambiente interno com janelas e vegetação ao fundo
Batista Filho iniciou sua carreira na JBS há 15 anos (JBS/Reprodução)
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A JBS anunciou que Wesley Batista Filho assumirá o cargo de CEO Global da empresa, a partir de janeiro de 2027, mostra nota publicada na noite desta segunda-feira, 10.

Batista Filho iniciou sua carreira na JBS há 15 anos e ocupou cargos de liderança em todas as operações globais da empresa, incluindo o de CEO da JBS Brasil, Presidente da Seara e, desde 2023, CEO da JBS EUA.

Gilberto Tomazoni deixará o cargo após 14 anos de destaque na empresa, incluindo oito anos como CEO Global. Tendo liderado a JBS durante um dos períodos mais transformadores de sua história, Tomazoni supervisionará a transição de liderança nos próximos cinco meses antes de assumir o cargo de vice-presidente do conselho e conselheiro sênior.

Ele também continuará atuando como Presidente do Conselho da Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) e se tornará Presidente do J&F Institute, uma instituição dedicada ao desenvolvimento da próxima geração de líderes empresariais.

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Durante a gestão de Tomazoni, a JBS se transformou em uma empresa de alimentos mais diversificada, resiliente e global. A receita cresceu 73%, de US$ 49,7 bilhões para US$ 86,2 bilhões, a empresa expandiu para novas categorias de proteínas, fortaleceu seu portfólio de produtos de marca própria e de valor agregado.

Wesley Batista Filho, que assumirá o cargo de CEO no próximo ano, as prioridades permanecem claras: apoiar nossos colaboradores, atender nossos clientes e parceiros produtores, operar com excelência e gerar valor a longo prazo para nossos acionistas.

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Estou ansioso para trabalhar com nossas equipes ao redor do mundo enquanto continuamos a construir uma JBS ainda mais forte”, disse Wesley Batista Filho.

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Quem é Wesley Batista Filho?

Wesley Batista Filho atua atualmente como CEO da JBS USA, supervisionando os negócios da empresa na América do Norte desde 2023. Ele iniciou sua carreira na JBS em 2011 como trainee na unidade de processamento de carne bovina em Greeley, Colorado, antes de se mudar para São Paulo para trabalhar na divisão de exportação de carne bovina.

De 2012 a 2013, liderou as operações de carne bovina da empresa no Uruguai e no Paraguai. Em seguida, mudou-se para Calgary, Alberta, onde atuou como presidente da JBS Canadá de 2014 a 2015, antes de retornar a Greeley para liderar a JBS USA Fed Beef, a maior unidade de negócios global da empresa, de 2016 a 2017.

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