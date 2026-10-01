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Wellhub amplia crédito para academias e estúdios em R$ 100 milhões

Nova rodada eleva recursos disponíveis para pequenos e médios negócios investirem em equipamentos, reformas e expansão

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 08h00
Pessoa de roupa esportiva rosa e calça azul segurando um celular com a tela exibindo Check-in confirmado em um aplicativo de saúde, com outras pessoas sentadas ao fundo
Wellhub, plataforma de bem-estar corporativo (Wellhub/Divulgação)
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Wellhub amplia crédito para academias e estúdios em R$ 100 milhões Priorize VEJA no Google

O Wellhub, a plataforma de bem-estar corporativo, vai ampliar em 100 milhões de reais o fundo de crédito destinado a academias e estúdios parceiros no Brasil. O novo aporte foi anunciado nesta quinta-feira, 1º, e dá continuidade à estratégia de Soluções Financeiras lançada pela companhia em agosto de 2025.

Na primeira rodada, mais de 100 milhões de reais foram concedidos a mais de mil parceiros. O crédito, com ticket médio de aproximadamente 130 mil reais e prazo de até 30 meses, tem sido usado principalmente para reformas, compra de equipamentos, abertura de novas unidades e troca de dívidas mais caras por financiamentos com condições mais competitivas.

Segundo Daniel Mazini, líder de Parcerias Globais do Wellhub, 95% das academias que integram a plataforma são pequenas ou médias empresas e 90% têm apenas uma unidade. A companhia passou a oferecer crédito depois de identificar, em pesquisas com os parceiros, a demanda por recursos com custos menores. “O nosso objetivo com tudo isso não é virar uma fintech e ganhar lucro com isso, e sim dar um serviço melhor para eles”, afirma, em entrevista a Veja Negócios.

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A operação usa os recebíveis gerados pelos parceiros no Wellhub como parte da estrutura de crédito. As parcelas são descontadas diretamente dos repasses feitos pela plataforma. O fundo é administrado pela Galapagos Capital, enquanto a QI Tech responde pela infraestrutura e custódia.

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Além do crédito, o Wellhub passou a oferecer neste ano seguros voltados às necessidades de academias e estúdios e a possibilidade de receber semanalmente os valores referentes aos check-ins, mediante desconto. Com as três frentes, a empresa busca ampliar os serviços oferecidos à sua rede de parceiros.

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A estratégia também tem relação com a permanência dos estabelecimentos na plataforma. Para Mazini, ao apoiar investimentos nas academias, o Wellhub fortalece a relação com os dois lados de seu negócio. “É uma retenção de ambos clientes e de academias para continuarem com a gente”, diz.

O novo aporte ocorre em um momento de expansão do mercado. De acordo com o Relatório do Crescimento do Mercado Fitness 2026, 44% dos operadores brasileiros consultados planejam abrir novas unidades nos próximos 12 meses, enquanto 90% relatam crescimento na base de alunos. Atualmente, o Wellhub reúne mais de 45 mil parceiros no Brasil e mais de 110 mil globalmente, em 18 países.

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Para os próximos anos, a companhia pretende ampliar os fundos de crédito conforme o desempenho das operações permita reduzir os custos para os parceiros. “Esperamos que esse segundo fundo seja tão bem sucedido como o primeiro, para que a gente consiga, criando fundos maiores, abaixar mais ainda as taxas”, afirma Mazini.

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