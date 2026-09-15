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Realme revela design de celular inspirado em Harry Potter; veja

Edição especial traz referências ao Xadrez de Bruxo e kit limitado com carta de aceitação, passagem de trem e outros itens da saga

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 16h33 | Atualizado em 15 set 2026, 17h30
Smartphone Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition marrom com detalhes dourados, escudo de Hogwarts em relevo e logo Harry Potter. Ao fundo, livros antigos e uma carta selada, com a frase Welcome to Hogwarts em dourado
Design do celular de Harry Potter (realme/Divulgação)
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A realme revelou o design do 16 Pro Harry Potter Edition, novo smartphone inspirado no universo de Harry Potter e desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. A fabricante já havia apostado em uma colaboração com outra grande franquia da cultura pop na geração anterior do aparelho, quando lançou uma edição inspirada em Game of Thrones.

A estética do novo smartphone reúne referências facilmente reconhecidas pelos fãs da saga. Além do aparelho, a colaboração terá uma caixa temática de Hogwarts produzida em edição limitada, com diferentes itens inspirados na chegada dos alunos à escola de magia.

O realme 16 Pro ganhou acabamento marrom com textura semelhante ao couro e um padrão Argyle inspirado na cena do Xadrez de Bruxo. Na traseira, o brasão de Hogwarts ocupa o centro do aparelho acompanhado da frase “Welcome to Hogwarts”.

A experiência temática se estende à embalagem. Cerca de 5 mil unidades de uma caixa especial serão produzidas para acompanhar parte dos aparelhos. Inspirada no tradicional baú de Harry Potter, usado pelo personagem em sua primeira viagem para Hogwarts, a edição reúne itens que remetem ao início da trajetória dos estudantes na escola.

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Entre eles estão uma carta de aceitação de Hogwarts e uma passagem de trem, além de marcadores de página com os brasões das casas da escola. O conjunto também traz cartões-postais dos personagens inspirados na chegada de Harry, Hermione e Rony a Hogwarts.

O kit é completado por uma capa para o smartphone com o logotipo de Hogwarts em relevo e um pin temático. Com a edição especial, a realme reforça sua estratégia de aproximar seus smartphones de grandes franquias de entretenimento e transformar o design dos aparelhos em parte da experiência oferecida aos fãs.

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