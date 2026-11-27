A catarinense WEG e a pernambucana Moura ganharam um importante aliado comercial às vésperas do primeiro leilão de armazenamento de energia em baterias do Brasil: o crédito subsidiado do governo federal. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira, 26, a redução de 6,5% para 3% ao ano da taxa do Fundo Clima para projetos que utilizem conjuntos de baterias produzidos no país, observados os critérios de nacionalização do BNDES.

As duas fabricantes obtiveram nesta semana credenciamentos que permitem enquadrar seus equipamentos nas condições de maior nacionalização exigidas pelo banco de fomento. A redução da taxa representa uma economia anual de 35 milhões de reais para cada bilhão de reais de saldo financiado com recursos do fundo, antes dos demais encargos.

A Moura fornecerá equipamentos produzidos em seu complexo industrial em Belo Jardim, em Pernambuco, com tecnologia da gigante chinesa CATL. Já a WEG está ampliando seu parque industrial em Itajaí, em Santa Catarina, com uma fábrica de capacidade anual de 4 GWh.

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O BNDES estima disponibilizar até 34 bilhões de reais em linhas incentivadas para investimentos em armazenamento. A primeira rodada do leilão, destinada a sistemas com conteúdo nacional, está prevista para 2 de dezembro.