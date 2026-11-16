Warren Buffett doa US$ 5,5 bilhões em ações para instituições de caridade
Doação será destinada a quatro fundações filantrópicas administradas pelos três filhos do investidor, que receberão ações da Berkshire Hathaway
Warren Buffett anunciou nesta segunda-feira, 16, a doação de aproximadamente US$ 5,47 bilhões em ações da Berkshire Hathaway a quatro instituições de caridade administradas por seus filhos. A transferência eleva para mais de US$ 29 bilhões o valor dos papéis destinados pelo bilionário a essas organizações.
O anúncio foi feito na mensagem anual de Ação de Graças aos acionistas da Berkshire. Aos 96 anos, Buffett também manifestou confiança no futuro do conglomerado e nos executivos que assumiram seu comando. Após a nova doação, ele ainda detém aproximadamente 13% das ações da companhia, conforme a Reuters.
Quais instituições receberão a doação
A operação prevê a conversão de 6.150 ações de classe A da Berkshire em 9.225.000 ações de classe B. Os papéis serão distribuídos entre as seguintes entidades.
- Fundação Susan Thompson Buffett receberá 3.690.000 ações.
- Fundação Sherwood receberá 1.845.000 ações.
- Fundação Howard G. Buffett receberá 1.845.000 ações.
- Fundação NoVo receberá 1.845.000 ações.
As instituições são lideradas por Susie, Howard e Peter Buffett. A transferência envolve ações pertencentes ao investidor, sem retirada de recursos do caixa da Berkshire. O valor em dólares corresponde à avaliação dos papéis e pode variar conforme sua cotação.
Doação acompanha transição no comando da Berkshire
Buffett deixou a função de diretor executivo no fim de 2025 e foi sucedido por Greg Abel. Em setembro de 2026, também se afastou da presidência do conselho, assumida por seu filho Howard em caráter não executivo. Atualmente, o investidor ocupa o cargo honorário de presidente emérito.
Na carta desta segunda-feira, Buffett voltou a expressar confiança na empresa construída ao longo de seis décadas e no desempenho de Abel. Antes das últimas doações, seu patrimônio era estimado pela Forbes em US$ 168,4 bilhões, o sétimo maior do mundo, conforme levantamento citado pela Reuters.
A Berkshire controla negócios como a seguradora Geico e a ferrovia BNSF, além de empresas de energia, indústria e varejo. Também mantém uma carteira de participações acionárias em outras companhias.
Na mensagem de Ação de Graças, Buffett retomou uma reflexão sobre gentileza associada a Charlie Munger, seu parceiro de negócios, morto em 2023. O investidor comparou o efeito acumulado dos gestos de generosidade ao rendimento de aplicações financeiras e incentivou os leitores a ajudar outras pessoas.