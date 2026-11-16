Warren Buffett anunciou nesta segunda-feira, 16, a doação de aproximadamente US$ 5,47 bilhões em ações da Berkshire Hathaway a quatro instituições de caridade administradas por seus filhos. A transferência eleva para mais de US$ 29 bilhões o valor dos papéis destinados pelo bilionário a essas organizações.

O anúncio foi feito na mensagem anual de Ação de Graças aos acionistas da Berkshire. Aos 96 anos, Buffett também manifestou confiança no futuro do conglomerado e nos executivos que assumiram seu comando. Após a nova doação, ele ainda detém aproximadamente 13% das ações da companhia, conforme a Reuters.

Quais instituições receberão a doação

A operação prevê a conversão de 6.150 ações de classe A da Berkshire em 9.225.000 ações de classe B. Os papéis serão distribuídos entre as seguintes entidades.

Fundação Susan Thompson Buffett receberá 3.690.000 ações.

Fundação Sherwood receberá 1.845.000 ações.

Fundação Howard G. Buffett receberá 1.845.000 ações.

Fundação NoVo receberá 1.845.000 ações.

As instituições são lideradas por Susie, Howard e Peter Buffett. A transferência envolve ações pertencentes ao investidor, sem retirada de recursos do caixa da Berkshire. O valor em dólares corresponde à avaliação dos papéis e pode variar conforme sua cotação.

Doação acompanha transição no comando da Berkshire

Buffett deixou a função de diretor executivo no fim de 2025 e foi sucedido por Greg Abel. Em setembro de 2026, também se afastou da presidência do conselho, assumida por seu filho Howard em caráter não executivo. Atualmente, o investidor ocupa o cargo honorário de presidente emérito.

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Na carta desta segunda-feira, Buffett voltou a expressar confiança na empresa construída ao longo de seis décadas e no desempenho de Abel. Antes das últimas doações, seu patrimônio era estimado pela Forbes em US$ 168,4 bilhões, o sétimo maior do mundo, conforme levantamento citado pela Reuters.

A Berkshire controla negócios como a seguradora Geico e a ferrovia BNSF, além de empresas de energia, indústria e varejo. Também mantém uma carteira de participações acionárias em outras companhias.

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Na mensagem de Ação de Graças, Buffett retomou uma reflexão sobre gentileza associada a Charlie Munger, seu parceiro de negócios, morto em 2023. O investidor comparou o efeito acumulado dos gestos de generosidade ao rendimento de aplicações financeiras e incentivou os leitores a ajudar outras pessoas.