Wall Street avança após atentado a Trump e ignora PIB chinês fraco

Donald Trump foi atacado durante um comício de campanha, na noite de sábado. A imagem se espalhou pelo mundo e deve reescrever o rumo da corrida eleitoral americana neste ano, que até agora estava centrada na pressão para que o atual presidente, Joe Biden, desistisse de concorrer a eleição.

Você, brasileiro, já viu esse filme. Os futuros americanos amanhecem em alta sólida, um reflexo das apostas de que o republicano deverá consolidar sua liderança na disputa eleitoral. Trump já liderava as intenções de votos, de qualquer maneira.

Mesmo após o atentado, Trump deve participar da convenção que oficializará sua candidatura a um novo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Para além do noticiário político, há a China. O gigante asiático divulgou na madrugada que o PIB do país cresceu 4,7% no segundo trimestre, abaixo das projeções de 5% e uma desaceleração importante em comparação com os 5,3% do primeiro trimestre.

Faz tempo que o país comandado por Xi Jinping está sofrendo para manter o ritmo de crescimento, pressionado pela desaceleração do mercado imobiliário, mergulhado em uma crise de dívida. Houve uma redução do consumo das famílias e uma inflação muito próxima de zero. Há ainda as consequências da guerra fria 2.0 travada com os Estados Unidos.

Apesar do dado fraco, o minério de ferro avançou em Dalian. O petróleo opera perto da estabilidade.

Nisso, a bolsa brasileira deve seguir a tendência global, entrando na terceira semana consecutiva de alta. O EWZ sobre 0,48% no pré-mercado de Nova York.

O noticiário no Brasil começa a semana em ritmo lento, com a divulgação do Focus e do IBC-BR de maio, que mostra o nível de atividade econômica do país. Na agenda, haverá ainda um discurso de Jerome Powell em Washington.

Agenda do dia

8h30: Boletim Focus

9h: BC divulga o IBC-Br de maio

9h30: Índice Empire State de atividade em NY

13h30: Powell fala no Clube Econômico de Washington

17h35: Mary Daly/Fed discursa

Balanços: Goldman Sachs e BlackRock, antes da abertura

