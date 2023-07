Votação do Carf é o nó a desatar para andamento da agenda econômica

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para destravar a votação do projeto de lei do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), o marco fiscal e a reforma tributária. A revelação foi feita pelo deputado Cláudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço fiscal, em entrevista ao repórter Diego Gimenes, no programa VEJA Mercado.

A FPA se manifestou contrária ao retorno do “voto de qualidade” no Carf, critério de desempate dos julgamentos realizados pelo órgão. A metodologia prevê que, em caso de empate no julgamento, a decisão final será pró-Fisco e não mais a favor do contribuinte. A medida promete engordar os cofres do governo em até 150 bilhões de reais. “A volta do voto de qualidade é querer retornar à lógica perversa de que a dúvida favorece o Fisco. Se essa mudança for aprovada, será criada uma cautela ainda maior por parte dos conselheiros em encerrar um julgamento com empate, o que pode reduzir muito o alcance dos benefícios”, afirmou a advogada tributarista Maria Andréia dos Santos, sócia do Machado Associados.

Em entrevista à GloboNews, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a intenção ainda é votar a matéria nesta semana, e que o relator se reúne com as bancadas para sinalização. Porém, salientou que a grande prioridade é a tributária. Por se tratar de Proposta de Emenda à Constituição, a tributária tem um regime de tributação diferente e, ao contrário de PLs como o arcabouço fiscal, não fica sujeita a pauta travada pelo regime de urgência no Carf. Segundo Lira, o texto da tributária vai à discussão ainda nesta quarta-feira, com projeção de votação na noite de quinta.

O entrave do Carf se relaciona a uma insatisfação crescente de deputados com a Secretaria de Relações Institucionais. Na última semana, o governo liberou 467 milhões de reais em recursos parlamentares, mas a relação segue desgastada após promessas que não foram cumpridas, como indicações de cargos estaduais de segundo e terceiro escalão.