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Economia, Política

Votação do 6×1 tem que ser agora para mostrar o que o PL apoia, diz Lula

Presidente falou a jornalistas durante participação em ato realizado neste domingo, 11, na avenida Paulista, em São Paulo

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 14h51 | Atualizado em 11 out 2026, 15h03
Lula, de perfil, sorri com os olhos fechados, vestindo camisa jeans azul, com a mão direita estendida para uma multidão de apoiadores em uma avenida urbana, com prédios altos e um balão azul ao fundo
Lula participa de ato organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em apoio à candidatura do PT na avenida Paulista, em São Paulo, durante a campanha pré-segundo turno (11/10/2026) (Ricardo Stuckert/PT)
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva informou, neste domingo, 11, que a votação no Senado do projeto que acaba com a escala 6×1 está marcada para a próxima quarta-feira, 14, num acordo já feito entre o governo e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

O petista também disse que a votação servirá como um teste para ver como o PL, partido de seu adversário na dianteira da corrida eleitoral, Flávio Bolsonaro, irá se posicionar e também defendeu que é importante que a votação aconteça antes da realização do segundo turno, no domingo 25, para que o eleitor possa saber antes de ir às urnas a escolha dos candidatos.

“Vai votar na quarta-feira o fim da escala 6 por 1, que é uma coisa extremamente importante para se provar como o partido do meu adversário vai votar – se ele vai votar para manter os trabalhadores trabalhando seis dias e descansando um, ou se vai votar para que eles tenham dois dias de descanso”, disse Lula.

As declarações foram feitas em uma conversa com jornalistas durante a participação de Lula no ato organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em apoio à candidatura do PT e que acontece nesta domingo, 11, na avenida Paulista, em São Paulo.

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A votação chegou a ser prevista para a quarta-feira passada, mas acabou não acontecendo, em meio à demora de Alcolumbre de pautá-la em Plenário, afirmando que é necessário cumprir o rito de discussões sobre o projeto antes da votação, e também a pressão dos partidos ligados ao PL para que ela aconteça depois do segundo turno.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera a jornada de trabalho no Brasil e aumenta em um dia o período de descanso semanal obrigatório foi aprovada ainda em maio na Câmara dos Deputados, quando seguiu para poder ser também votada no Senado. Vem, porém, desde então sendo protelada por Alcolumbre. Por ser um projeto que altera a Constituição, ela precisa de três quintos dos votos nas casas do Legislativo para ser aprovada, o equivalente a 49 senadores.

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“Já está conversado com Alcolumbre e já está marcada a data da votação”, disse Lula aos jornalistas. “Então a única coisa que a oposição pode fazer é demonstrar se vão ter coragem de votar contra ou a favor. O que não pode é protelar para enganar o povo e só dizer depois das eleições o que pensa. O PL tem que dizer se é favorável aos trabalhadores descansarem mais ou se quer que eles continuem trabalhando mais.”

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Eleições 2026
Escala 6x1
Luiz Inácio Lula da Silva
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