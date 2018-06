Os turistas com viagem marcada para os Estados Unidos devem ficar atentos às novas regras de segurança de voos. A partir do próximo sábado, 30, entram em vigor as novas restrições para bagagem de mão. De acordo com as mudanças, fica proibido o embarque de substâncias em pó acima de 350 ml na bagagem de mão. As restrições incluem materiais em pó em forma granulares ou compactados.

Produtos como farinha, açúcar, café em pó, temperos, leite em pó e cosméticos poderão ser transportados normalmente no porão da aeronave. As exceções ficam para o leite em pó, medicamentos e produtos adquiridos no duty free.

Os novos procedimentos de segurança para voos internacionais com destino aos Estados Unidos serão aplicados pelas empresas aéreas nos aeroportos de origem, inclusive terminais brasileiros.

De acordo com a TSA (Transportation Security Administration), autoridade americana responsável pela segurança da aviação civil do país, pertences de mão devem ser submetidos à inspeção de segurança pelo operador aéreo.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Aanc) disse que “está avaliando as novas medidas e os impactos em voos que possam ocorrer no Brasil” e que “participa de discussões técnicas internacionais, com participação de outros Estados, com o objetivo de atualizar a necessidade de alteração de alguma medida de segurança nos aeroportos do país”.

A agência orienta que o passageiro consulte as empresas aéreas em caso de dúvidas sobre as novas medidas.