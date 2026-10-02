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Volvo retira projeções para 2026 após vendas caírem 10,7% no trimestre

Montadora atribui resultado à piora do mercado chinês e à recuperação lenta nos EUA e alerta para impacto no lucro e no caixa

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h08
Volvo XC 60 Plug-In Hybrid
A fabricante sueca atribuiu o desempenho à deterioração do mercado chinês e à recuperação mais lenta do que esperava nos Estados Unidos, (Divulgação/VEJA)
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Volvo retira projeções para 2026 após vendas caírem 10,7% no trimestre Priorize VEJA no Google

A Volvo Cars retirou nesta sexta-feira, 2, suas projeções de vendas e fluxo de caixa para 2026 após comercializar 141.609 veículos no terceiro trimestre, queda de 10,7% sobre igual período do ano anterior. A fabricante sueca atribuiu o desempenho à deterioração do mercado chinês e à recuperação mais lenta do que esperava nos Estados Unidos, enquanto a demanda na Europa se mostrou mais resistente.

A companhia alertou que as vendas abaixo do esperado terão impacto negativo significativo no resultado das operações e no fluxo de caixa, que acompanha as entradas e saídas de dinheiro. Essa pressão se soma aos efeitos dos custos de matérias-primas, das variações cambiais e das despesas contábeis relacionadas à perda de valor de ativos, já apontados pela empresa. Diante da incerteza, a Volvo decidiu não apresentar novas estimativas de curto prazo.

Na região que a empresa classifica como Grande China, as vendas recuaram 40,6% entre julho e setembro, para 20.284 veículos. Segundo a montadora, o resultado refletiu a concorrência crescente dos fabricantes locais, a pressão sobre os preços e a fraqueza da economia. Nos Estados Unidos, foram vendidos 23.766 carros, queda de 8,7%, em meio à confiança mais baixa dos consumidores e à maior competição no segmento de utilitários esportivos.

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O desempenho dos elétricos também variou entre os mercados. Globalmente, as vendas desses modelos cresceram 29% e representaram 32% dos carros comercializados pela Volvo no trimestre. Na Europa, a empresa informou que a procura e os pedidos de veículos totalmente elétricos ajudaram a sustentar os negócios. Nos Estados Unidos, porém, as vendas desses carros caíram 41,1%, para 1.787 unidades.

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O anúncio pressionou as ações da companhia em Estocolmo. Os papéis chegaram a cair cerca de 4% nas primeiras negociações desta sexta-feira e atingiram a mínima histórica de 14,60 coroas suecas, segundo a Reuters. Às 8 horas GMT, equivalentes às 5 horas em Brasília, a queda era de aproximadamente 3%. A agência informou que as ações acumulavam perda de cerca de metade do valor desde o início do ano.

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A Volvo manteve sua ambição de longo prazo de alcançar margem operacional de 8%, medida pela proporção da receita que se transforma em lucro antes de juros e impostos, e gerar caixa positivo de forma consistente. A empresa divulgará os resultados financeiros do terceiro trimestre em 23 de outubro, quando pretende detalhar novas medidas para enfrentar o cenário mais difícil.

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