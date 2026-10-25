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Volkswagen vai entrar no mercado de vans e utilitários com três novos modelos

Montadora prepara estreia em novo segmento em parceria com a chinesa SAIC Maxus; lançamento será em novembro, na Fenatran

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 13h30
Linha de produção na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista
Volkswagen (Allison Sales/picture alliance/Getty Images)
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A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai estrear no mercado brasileiro de vans e veículos utilitários. A companhia, que completa 45 anos, prepara o lançamento de três modelos para ampliar sua atuação além dos segmentos de caminhões e ônibus. A apresentação está marcada para 9 de novembro, às 9h, na abertura da Fenatran 2026, em São Paulo.

A nova linha terá três configurações: uma van de passageiros com capacidade para 16 pessoas, uma versão fechada para transporte de cargas e um utilitário com caçamba. Os veículos serão desenvolvidos em parceria com a fabricante chinesa SAIC Maxus, numa aposta da Volkswagen para disputar um mercado em que ainda não atua.

A novidade foi revelada pelo presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, em entrevista a José Roberto Maluf, no programa Perfil Poder, da TV Caras, que irá ao ar no próximo domingo, 1º de novembro.

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“A Volkswagen hoje é líder de mercado em caminhões, vice-líder em ônibus, e nós vamos entrar no mercado abaixo do caminhão, que é o mercado de vans e utilitários”, afirmou Cortes.

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Segundo o executivo, a parceria com a SAIC Maxus permitirá combinar a tecnologia e a velocidade de desenvolvimento da indústria chinesa com a experiência da Volkswagen na adaptação de veículos às necessidades brasileiras.

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“A gente está utilizando o melhor dos dois mundos: a tecnologia chinesa, a rapidez do chinês, aliadas à competência no desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro, com a qualidade Volkswagen”, disse.

Com 22 anos de liderança no mercado brasileiro de caminhões, a companhia busca agora conquistar espaço em uma nova categoria de veículos comerciais, ampliando seu portfólio e sua presença no setor automotivo.

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