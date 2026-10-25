Volkswagen vai entrar no mercado de vans e utilitários com três novos modelos

A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai estrear no mercado brasileiro de vans e veículos utilitários. A companhia, que completa 45 anos, prepara o lançamento de três modelos para ampliar sua atuação além dos segmentos de caminhões e ônibus. A apresentação está marcada para 9 de novembro, às 9h, na abertura da Fenatran 2026, em São Paulo.

A nova linha terá três configurações: uma van de passageiros com capacidade para 16 pessoas, uma versão fechada para transporte de cargas e um utilitário com caçamba. Os veículos serão desenvolvidos em parceria com a fabricante chinesa SAIC Maxus, numa aposta da Volkswagen para disputar um mercado em que ainda não atua.

A novidade foi revelada pelo presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, em entrevista a José Roberto Maluf, no programa Perfil Poder, da TV Caras, que irá ao ar no próximo domingo, 1º de novembro.

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“A Volkswagen hoje é líder de mercado em caminhões, vice-líder em ônibus, e nós vamos entrar no mercado abaixo do caminhão, que é o mercado de vans e utilitários”, afirmou Cortes.

Segundo o executivo, a parceria com a SAIC Maxus permitirá combinar a tecnologia e a velocidade de desenvolvimento da indústria chinesa com a experiência da Volkswagen na adaptação de veículos às necessidades brasileiras.

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“A gente está utilizando o melhor dos dois mundos: a tecnologia chinesa, a rapidez do chinês, aliadas à competência no desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro, com a qualidade Volkswagen”, disse.

Com 22 anos de liderança no mercado brasileiro de caminhões, a companhia busca agora conquistar espaço em uma nova categoria de veículos comerciais, ampliando seu portfólio e sua presença no setor automotivo.