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Volkswagen sofre para reconquistar seu maior mercado no mundo

SUV desenvolvido pela fabricante alemã em parceria com a chinesa Xpeng vende abaixo da meta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h09 | Atualizado em 20 out 2026, 10h53
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Volks: China chegou a respondeu por quase 50% dos lucros da empresa (Bruce Bennett/Getty Images)
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A alemã Volkswagen recorreu a uma fabricante chinesa para tentar reconquistar os consumidores do maior mercado de automóveis do mundo. O primeiro resultado dessa aproximação, porém, ficou distante das expectativas. Desenvolvido em parceria com a Xpeng, o SUV elétrico ID. UNYX 08 registrou uma média de apenas 267 unidades vendidas por mês entre o lançamento, em abril, e agosto. A previsão interna era de 3. 600 veículos mensais neste ano, segundo documentos obtidos pela agência Reuters. O desempenho corresponde a pouco mais de 7% do objetivo.

Firmada em 2023, a aliança deveria permitir à companhia alemã desenvolver veículos mais adaptados às preferências chinesas. A iniciativa, de fato, parecia promissora ao combinar o conhecimento de uma empresa do país com a experiência de uma marca internacional. As vendas iniciais mostram, entretanto, que encontrar um parceiro não equivale a encontrar compradores.

O revés tem peso especial porque a China deixou de ser a grande fonte de resultados que sustentou a Volkswagen durante anos. O mercado chinês, que chegou a responder por quase metade dos lucros do grupo, representa hoje aproximadamente 10%. Líder local até 2022, a montadora alemã enfrenta uma perda de terreno que contribuiu para a maior reestruturação de sua história.

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Para estimular as vendas, a Volkswagen passou a anunciar o UNYX 08 com desconto de 17% sobre o preço de lançamento. A montadora também reduziu em mais de 60% sua projeção de vendas do SUV para 2026, de 32. 600 para 12. 300 unidades.

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