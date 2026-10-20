Volkswagen sofre para reconquistar seu maior mercado no mundo

Ler Resumo





A Volkswagen enfrenta um revés no mercado chinês com o SUV elétrico ID. UNYX 08. Desenvolvido em parceria com a Xpeng, o modelo registra vendas muito abaixo do esperado, forçando a montadora alemã a oferecer descontos e revisar projeções. O desempenho fraco destaca os desafios da VW para reconquistar o maior mercado automotivo do mundo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A alemã Volkswagen recorreu a uma fabricante chinesa para tentar reconquistar os consumidores do maior mercado de automóveis do mundo. O primeiro resultado dessa aproximação, porém, ficou distante das expectativas. Desenvolvido em parceria com a Xpeng, o SUV elétrico ID. UNYX 08 registrou uma média de apenas 267 unidades vendidas por mês entre o lançamento, em abril, e agosto. A previsão interna era de 3. 600 veículos mensais neste ano, segundo documentos obtidos pela agência Reuters. O desempenho corresponde a pouco mais de 7% do objetivo.

Firmada em 2023, a aliança deveria permitir à companhia alemã desenvolver veículos mais adaptados às preferências chinesas. A iniciativa, de fato, parecia promissora ao combinar o conhecimento de uma empresa do país com a experiência de uma marca internacional. As vendas iniciais mostram, entretanto, que encontrar um parceiro não equivale a encontrar compradores.

O revés tem peso especial porque a China deixou de ser a grande fonte de resultados que sustentou a Volkswagen durante anos. O mercado chinês, que chegou a responder por quase metade dos lucros do grupo, representa hoje aproximadamente 10%. Líder local até 2022, a montadora alemã enfrenta uma perda de terreno que contribuiu para a maior reestruturação de sua história.

Para estimular as vendas, a Volkswagen passou a anunciar o UNYX 08 com desconto de 17% sobre o preço de lançamento. A montadora também reduziu em mais de 60% sua projeção de vendas do SUV para 2026, de 32. 600 para 12. 300 unidades.