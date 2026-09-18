Volkswagen reduz previsão de lucro e prevê impacto de até 10 bilhões de euros

A Volkswagen reduziu nesta sexta-feira, 18, sua previsão de lucro para 2026 e alertou que o impacto negativo sobre os resultados pode chegar a 10 bilhões de euros (R$ 58,9 bilhões).

A montadora alemã atribuiu a revisão a uma baixa contábil de 6 bilhões de euros (R$ 35,3 bilhões) relacionada à sua participação na Porsche, à deterioração do mercado chinês e ao aumento dos custos de uma ampla reestruturação do grupo.

A reação do mercado foi imediata. As ações da Volkswagen chegaram a cair 7% durante o pregão, depois que a empresa informou que agora espera uma margem operacional de apenas 1% neste ano, contra uma projeção anterior entre 4% e 5,5%.

A companhia está sob pressão de três frentes principais: o avanço das fabricantes chinesas, especialmente no mercado de veículos elétricos, as tarifas americanas e a queda das margens em meio à transição para carros movidos a bateria.

Porsche perde valor

O principal impacto anunciado pela Volkswagen está relacionado à revisão do valor de sua participação na Porsche. A montadora alemã controla 75% da fabricante de carros esportivos e reduziu suas expectativas para o desempenho futuro da marca.

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A Porsche está entre as divisões mais afetadas pela deterioração do mercado chinês e pelas tarifas americanas. A margem de lucro da marca caiu para 1,1% no ano passado, enquanto a empresa vem reduzindo sua rede de concessionárias na China diante da perda de espaço para fabricantes locais.

A baixa contábil não significa que a Volkswagen terá uma saída imediata de caixa de 6 bilhões de euros. O ajuste reflete a revisão das expectativas econômicas associadas ao ativo e reduz o resultado contábil do grupo.

China vira problema central

A deterioração do mercado chinês é outro fator decisivo para a revisão das projeções. A China é o maior mercado automobilístico do mundo e durante décadas foi uma das principais fontes de crescimento para Volkswagen, Audi, Porsche e outras montadoras alemãs.

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O cenário mudou com a expansão de fabricantes chinesas, como BYD e Xiaomi, que ganharam espaço principalmente no segmento de veículos elétricos. A competição passou a atingir também marcas estrangeiras nos segmentos de maior valor agregado.

Segundo Arno Antlitz, diretor financeiro da Volkswagen, o mercado chinês encolheu cerca de 20% e não há sinais de estabilização.

A companhia também enfrenta uma mudança na composição da demanda, com consumidores migrando para veículos elétricos a bateria, que atualmente apresentam margens menores para o grupo.

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A pressão atinge tanto a divisão de veículos de passageiros da Volkswagen quanto marcas premium como Porsche e Audi.

Fabricantes alemãs de carros de luxo também foram afetadas por mudanças promovidas pelo governo chinês na tributação de veículos de alto valor.

Reestruturação de bilhões

A Volkswagen também atravessa uma das maiores reestruturações de sua história. Um acordo firmado com os sindicatos prevê redução de custos e mudanças na estrutura produtiva do grupo na Alemanha.

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O plano pode resultar na eliminação de até 100 mil postos de trabalho e no encerramento da produção de veículos em quatro fábricas alemãs.

Entre os custos considerados na nova projeção estão despesas para financiar programas de aposentadoria antecipada e gastos relacionados à planejada venda da fábrica de Osnabrück para um grupo de investimentos israelense.

O UBS havia estimado que os custos da reestruturação poderiam chegar a 7 bilhões de euros (R$ 41,2 bilhões). O Bank of America trabalhava com uma estimativa de até 10 bilhões de euros (R$ 58,9 bilhões) em encargos brutos.

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A revisão anunciada pela Volkswagen reúne, portanto, diferentes problemas.

A companhia precisa absorver a perda de valor associada à Porsche, financiar uma reorganização industrial de grande escala e lidar simultaneamente com um mercado chinês menos favorável.

A disputa pelo carro elétrico

A crise também expõe uma transformação na indústria automobilística. Depois de conquistar participação no mercado chinês, fabricantes como BYD passaram a avançar sobre segmentos que durante anos foram dominados por marcas europeias.

A mudança é particularmente importante no mercado de veículos elétricos. Empresas chinesas ganharam escala e passaram a oferecer modelos com preços competitivos, pressionando fabricantes tradicionais justamente quando elas precisam investir bilhões na eletrificação de suas próprias linhas.

Para a Volkswagen, o problema é agravado pelo fato de que a transição para veículos elétricos ocorre em um momento de margens menores.

A empresa precisa financiar novos modelos e tecnologias enquanto enfrenta uma competição mais intensa e uma demanda menos previsível.

As ações da Volkswagen haviam subido cerca de 9% depois que o conselho de supervisão aprovou o plano de reestruturação, em uma reação positiva à perspectiva de redução de custos.

A nova revisão das projeções, porém, mostra a dimensão do desafio enfrentado pelo grupo.

A companhia agora trabalha com uma margem operacional de apenas 1% em 2026, uma redução expressiva em relação à estimativa anterior e um reflexo da pressão combinada da concorrência chinesa, da transformação tecnológica e dos custos de reorganização.