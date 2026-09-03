Volkswagen anuncia corte de 50 mil empregos em maior reestruturação de sua história

A Volkswagen prepara uma das maiores reestruturações de sua história para recuperar a rentabilidade e reduzir o excesso de capacidade de suas fábricas na Europa.

O grupo alemão pretende eliminar cerca de 50.000 postos de trabalho em todo o mundo e admite mudanças profundas em unidades industriais que perderam competitividade.

O plano foi aprovado pelo conselho de supervisão da companhia após meses de negociações com sindicatos e com o governo do estado da Baixa Saxônia, onde a Volkswagen tem sua sede e parte importante de suas fábricas.

O estado alemão também é acionista minoritário relevante da empresa e possui poder para bloquear determinadas decisões estratégicas.

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A companhia classificou o programa como sua transformação mais abrangente até agora. A revisão ocorre em meio à combinação de fatores que vem pressionando a indústria automobilística alemã: o avanço acelerado das fabricantes chinesas de veículos elétricos, as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a recuperação insuficiente das vendas no mercado europeu desde a pandemia.

O corte de 50 mil vagas se soma a um programa de redução de custos já negociado anteriormente com os trabalhadores. A Volkswagen ainda não esclareceu se todos os novos postos anunciados estão além dos cortes previstos no acordo firmado com os sindicatos em 2024.

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Quatro fábricas estão sob pressão

A Volkswagen calcula que possui capacidade para produzir cerca de 500 mil veículos a mais do que consegue vender atualmente na Europa. O excesso de capacidade representa um dos principais problemas financeiros da companhia, que precisa manter estruturas industriais caras mesmo quando a demanda não acompanha o potencial de produção.

Quatro unidades alemãs estão especialmente expostas. As fábricas de Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm não têm, segundo a empresa, uma produção futura considerada competitiva para os próximos cinco a oito anos.

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A Volkswagen afirmou que estuda usos alternativos para essas instalações. A declaração não significa necessariamente o fechamento imediato das quatro fábricas, mas indica que a empresa ainda não definiu uma atividade industrial capaz de garantir o futuro de todas elas.

O caso de Zwickau é particularmente simbólico. A unidade foi transformada nos últimos anos para produzir exclusivamente veículos elétricos, justamente uma tecnologia considerada estratégica para o futuro da indústria. A demanda abaixo do esperado na Europa, porém, reduziu a utilização da capacidade instalada.

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A situação mostra a dificuldade enfrentada pelas montadoras alemãs: investimentos bilionários foram feitos para acelerar a transição para carros elétricos ao mesmo tempo em que consumidores europeus demoraram a adotar os novos modelos na velocidade esperada.

Volkswagen quer margem de 9% até 2030

Além dos cortes de pessoal, a Volkswagen pretende simplificar sua linha de produtos. A companhia planeja eliminar aproximadamente metade dos modelos que oferece atualmente ao longo dos próximos nove anos.

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A estratégia busca reduzir a complexidade da operação e aumentar a escala de produção dos modelos que permanecerem no portfólio. Com menos versões e maior volume por modelo, a empresa espera diminuir custos unitários e melhorar a rentabilidade.

O objetivo é elevar a margem operacional do grupo para 9% até 2030. No primeiro semestre deste ano, a margem ficou em apenas 3,8%.

A diferença mostra o tamanho do desafio. A Volkswagen não está apenas tentando reduzir despesas para atravessar um período de vendas mais fracas, mas reorganizar sua estrutura para produzir mais lucro com um portfólio menor e uma capacidade industrial mais adequada à demanda.

China mudou o equilíbrio da indústria

A crise da Volkswagen está diretamente ligada à transformação do mercado automobilístico global.

Fabricantes chinesas como BYD e outras empresas do país ganharam espaço no mercado internacional, especialmente no segmento de veículos elétricos, onde passaram a competir com preços mais baixos e ciclos de desenvolvimento mais rápidos.

A China deixou de ser apenas um grande mercado para as montadoras alemãs e se tornou também uma ameaça competitiva dentro e fora do país. A Volkswagen, que durante décadas teve posição dominante no mercado chinês, enfrenta agora uma perda de participação justamente em uma das regiões mais importantes para seus negócios.

A companhia também sofre com a fraca demanda europeia. O mercado ainda não voltou ao patamar observado antes da pandemia, enquanto os custos de desenvolvimento de novas tecnologias e as exigências ambientais aumentaram.

Nos Estados Unidos, as tarifas sobre veículos importados acrescentaram outra dificuldade para uma indústria alemã fortemente integrada ao comércio internacional.

Crise vai além da Volkswagen

O ajuste da Volkswagen é parte de uma crise mais ampla da indústria automobilística alemã.

BMW, Mercedes-Benz e outros fabricantes também enfrentam pressão para reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos e de software. O país construiu sua força industrial sobre marcas premium, engenharia sofisticada e uma extensa cadeia de fornecedores, mas esse modelo está sendo pressionado pela mudança tecnológica e pela ascensão das empresas chinesas.

Para a Volkswagen, o problema é especialmente relevante por causa do tamanho de sua operação. O grupo emprega centenas de milhares de pessoas e possui marcas como Audi, Porsche, Škoda, Seat e Lamborghini, além da própria Volkswagen.

A redução de até 50 mil postos, portanto, não afeta apenas a companhia. Ela pode atingir fornecedores e cidades inteiras que dependem economicamente das fábricas do grupo.

A negociação com os sindicatos e com o governo regional também ajuda a explicar por que o processo é mais complexo do que simplesmente fechar unidades deficitárias. A indústria automobilística continua sendo uma das principais bases da economia alemã, e cortes em massa têm consequências políticas e sociais relevantes.

O novo plano da Volkswagen representa, assim, uma tentativa de ajustar uma estrutura industrial construída para um mercado que já não existe. A empresa terá de produzir menos carros, com menos funcionários e menos modelos, enquanto investe em tecnologias que ainda não garantiram retorno suficiente.

O sucesso da estratégia será medido pela capacidade de transformar essa redução de tamanho em aumento de rentabilidade. A meta estabelecida pela Volkswagen é clara: sair de uma margem operacional de 3,8% neste ano para 9% em 2030.