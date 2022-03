Vodka e diamantes russos também estão banidos por Biden

A ação bloqueará mais de 1 bilhão de dólares em receitas russas. A intenção, de acordo com boletim divulgado pela Casa Branca é ajudar a garantir que os cidadãos americanos não estejam “subscrevendo” a guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia.

Além disso, os Estados Unidos também proibiu a venda de qualquer artigo de luxo para pessoas na Rússia. Entre os itens estão relógios, joias, bebidas de alta qualidade e veículos de luxo – todos com destaque no estilo de vida dos oligarcas russos. As novas restrições à exportação estão avaliadas em quase 550 milhões de reais por ano, disse a Casa Branca.

“Eles não são os últimos passos que estamos dando”, disse Biden em um discurso na Casa Branca na manhã de sexta-feira.