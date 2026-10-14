Vivo prepara projeto para ampliar oferta de internet residencial via 5G

A Vivo, operadora de telecomunicações controlada pela espanhola Telefónica, tem em estudo um projeto batizado de Vivo Box 5G Lite, que pode representar uma nova aposta da companhia no mercado de internet residencial. A iniciativa aponta para uma possível ampliação da oferta de conexão doméstica por meio da rede móvel de quinta geração, especialmente em regiões onde a operadora não dispõe de cobertura de fibra óptica.

A proposta em avaliação pode incorporar um modelo de contratação mais simples e digital, com possibilidade de assinatura anual e pagamento parcelado no cartão de crédito. A estratégia permitiria à Vivo alcançar novos perfis de consumidores e disputar clientes que hoje dependem de outras alternativas de conexão residencial.

O projeto também pode representar uma evolução comercial do Vivo Box 5G, serviço já oferecido pela companhia, com diferenças nas condições de contratação, preços e equipamentos.

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Procurada pelo Radar Econômico para esclarecer o estágio de desenvolvimento, as características do produto e uma eventual previsão de lançamento, a Vivo não confirmou os detalhes. A operadora informou apenas que acompanha continuamente as transformações do mercado e avalia oportunidades para evoluir seu portfólio e agregar valor à experiência dos clientes.