Vivo fecha parceria com Starlink para oferecer conexão via satélite em celulares

A Vivo fechou parceria com a Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, para oferecer conexão direta entre celulares e satélites no Brasil. Batizado de Vivo Satélite, o serviço permite manter algumas funções do smartphone em áreas sem sinal de telefonia móvel, sem necessidade de instalar uma antena externa.

Segundo a página oficial da operadora, a conexão contempla o envio e o recebimento de mensagens por WhatsApp, SMS, iMessage e Google Mensagens, além de chamadas de voz pelo WhatsApp. Também será possível utilizar o Google Maps e o Apple Maps e acessar o aplicativo da própria Vivo.

Continua após a publicidade

O serviço funciona de forma automática quando o aparelho está em uma área sem cobertura da rede móvel, desde que haja condições adequadas de comunicação com os satélites e visibilidade do céu. A conexão exige um celular compatível com 4G ou tecnologia superior, sistema operacional atualizado e roaming nacional de dados ativado.

A operadora informa que o benefício estará disponível sem cobrança adicional, por tempo limitado, para clientes elegíveis de planos pós-pagos, controle, pré-pagos e outras ofertas específicas. A utilização dos recursos contemplados não desconta dados da franquia ou dos bônus do plano.

Continua após a publicidade

A conexão via satélite funciona como complemento à rede terrestre, com foco em áreas rurais, estradas e localidades remotas. O desempenho pode variar conforme as condições ambientais e operacionais, e obstáculos como edifícios, túneis e ambientes fechados podem impedir o acesso ao sinal.