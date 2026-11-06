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Vitória democrata nos EUA espalha temor de freio nos investimentos em IA

Segundo análise da Avenue, nova composição do Congresso pode dificultar expansão de data centers e pressionar empresas de tecnologia

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 13h27
Cerca de 40 pessoas, incluindo executivos e trabalhadores da construção civil, posam para fotos em um canteiro de obras. Ao fundo, uma bandeira dos EUA é suspensa por duas escavadeiras amarelas, e dois telões pretos exibem os logotipos SoftBank Group e SB Energy.
Data center em construção em Piketon, Ohio: a Nvidia atua como fiadora (Brian Kaiser/Bloomberg/Getty Images)
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A vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos ampliou as preocupações dos investidores com o futuro dos investimentos em inteligência artificial (IA).

Segundo análise da Avenue, a perspectiva de um Congresso controlado pela oposição ao presidente Donald Trump elevou o receio de restrições à construção de data centers, infraestrutura essencial para a expansão da tecnologia.

A mudança de percepção ajuda a explicar a recente queda das ações americanas de tecnologia.

O Nasdaq, índice com forte participação de empresas do setor, acumulou desvalorização de 10% em relação à máxima recente, entrando em território de correção.

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De acordo com Fernando Saad Benati, estrategista global da Avenue, o resultado eleitoral provocou inicialmente uma reação positiva nas bolsas.

Os investidores interpretaram a divisão de poder entre a Casa Branca e o Congresso como um possível fator de equilíbrio político.

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O otimismo, porém, deu lugar à preocupação de que o novo cenário dificulte a continuidade dos investimentos bilionários em infraestrutura de inteligência artificial.

Uma eventual desaceleração na construção de data centers poderia reduzir a demanda por chips, memórias e semicondutores, afetando as receitas de empresas que se beneficiaram da expansão acelerada da tecnologia nos últimos anos.

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A preocupação também alcança companhias como CoreWeave, Oracle e Salesforce, cujas perspectivas de crescimento dependem, em diferentes graus, da demanda por serviços e infraestrutura de inteligência artificial.

O movimento ocorre em meio a questionamentos sobre a capacidade das empresas de transformar os investimentos bilionários em IA em crescimento sustentado de receitas e lucros.

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Apesar da pressão sobre as ações, Benati avalia que os fundamentos das companhias não sofreram alterações significativas. A demanda por inteligência artificial permanece elevada, com crescimento dos pedidos antecipados.

A queda das cotações também reduziu os múltiplos de preço sobre lucro (P/L) das empresas de tecnologia para patamares inferiores às médias dos últimos cinco e dez anos, segundo a Avenue.

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O indicador relaciona o valor de mercado de uma companhia aos seus resultados e é utilizado pelos investidores para avaliar o preço das ações.

A instituição mantém uma avaliação positiva para a renda variável americana, embora reconheça riscos de revisão das expectativas de crescimento.

A temporada de balanços também oferece sinais de resistência da economia. As empresas que compõem o S&P 500 continuam registrando expansão dos lucros acima das projeções dos analistas, ainda que as surpresas positivas sejam menores do que em trimestres anteriores.

Nesta sexta-feira (6), as bolsas americanas ensaiavam uma recuperação, insuficiente para compensar as perdas da sessão anterior.

Emprego nos EUA pode influenciar juros

Além das incertezas sobre os investimentos em tecnologia, o mercado acompanha os dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

A expectativa citada pela Avenue é de criação de 65 mil vagas em outubro, acima dos 29 mil postos registrados no mês anterior.

A taxa de desemprego deve permanecer em 4,2%, segundo as projeções apresentadas pela instituição.

O relatório oficial de emprego, conhecido como payroll, é um dos principais indicadores utilizados pelo Fed para avaliar o ritmo da economia e decidir sobre os juros.

Um mercado de trabalho mais forte pode reduzir a necessidade de cortes adicionais nas taxas, enquanto sinais de desaceleração tendem a ampliar as expectativas de flexibilização monetária.

Segundo Benati, a taxa de desemprego americana tem oscilado entre 4,2% e 4,3%, níveis que ainda indicam relativa estabilidade.

Os números serão acompanhados pelos investidores antes da reunião de dezembro do Fed, quando a autoridade monetária voltará a avaliar os rumos da política monetária.

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