ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Vitória de Lula sacode os mercados, abre incertezas e muda planos dos investidores

Renda fixa e diversificação no exterior se tornam bons caminhos para preservar o patrimônio

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 08h00
Painel digital gigante exibe gráficos de ações com quedas acentuadas, incluindo VALES e PLUR, em ambiente de bolsa de valores com pessoas em segundo plano
QUEDA LIVRE - Painel da B3: o Ibovespa viveu um de seus piores dias após a eleição (Nelson ALMEIDA/AFP)
Continua após publicidade
Vitória de Lula sacode os mercados, abre incertezas e muda planos dos investidores Priorize VEJA no Google

A vitória do senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno causou euforia nos investidores, que passaram a vê-­lo como o favorito na disputa. No pregão de 5 de outubro, os juros futuros e o dólar recuaram com força. O Ibovespa, principal índice da B3, renovou seu recorde ao saltar quase 8%, para 206 912 pontos. Depois que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu a histórica virada na reta final do pleito, houve uma grande reação na direção contrária. Na segunda-feira 26, a bolsa afundou 14%, o dólar disparou 8% e os juros futuros voltaram a subir. O episódio ilustra a incerteza que pode nortear o mercado daqui para frente, a depender dos rumos que a gestão Lula 4 adotar na economia. Segundo especialistas, é quase certo que obter bons ganhos com os investimentos será mais complexo, mas não impossível, desde que tomadas precauções. “O mais básico é não entrar em pânico nos momentos de forte oscilação”, diz Fernando Ferrer, sócio da assessoria de investimentos Lifetime. “Quem vendeu ações no dia seguinte ao segundo turno obteve preços piores.”

Homem de camiseta azul segura um rolo gigante de papel branco em uma fábrica, com maquinário industrial verde e marrom ao redor
APOSTA - Fábrica da Suzano: exportações beneficiam a empresa (Lalo de Almeida/Folhapress/.)

Após três mandatos, os investidores têm uma ideia formada do que esperar de mais quatro anos de Lula. Tendo se declarado avesso ao ajuste fiscal, é provável que o presidente siga distribuindo bondades que endividarão ainda mais o país. Mas não se pode descartar que Lula, alertado até pela reação inicial do mercado a sua vitória, se reapresente em nova versão, pragmática, como já fez no passado como presidente. Dario Durigan, seu ministro da Fazenda, disse que o chefe será mais comedido daqui por diante. A permanência de Durigan no cargo não é certa, mas alguns nomes que surgiram como cotados para substituí-lo na Fazenda podem ser bem acolhidos e indicar correções de rota, a começar pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. “Apresentar uma estratégia fiscal crível será determinante para reconstruir a confiança”, diz Elisa Machado, economista-chefe da KAT, outra assessoria de investimentos. Não basta, porém, que Lula tenha um bom plano econômico no papel. Será necessário ainda provar que reúne condições de implementá-lo. “O que importa são as medidas propostas, a viabilidade de aprová-las no Congresso e a capacidade do governo para executá-las”, diz Machado.

Infográfico A Gangorra do Mercado mostra o pessimismo dos investidores e a oscilação de ações em outubro. O Ibovespa caiu 7,7% em 5 de outubro e 13,9% em 26 de outubro. O dólar variou -4,7% e +0,3%. Magazine Luiza teve alta de 24,2% e queda de 58,3% nas datas, respectivamente

Siga
Continua após a publicidade

Enquanto o rumo não ficar claro, os investidores exigirão prêmios de risco maiores para bancar o gasto público, forçando o Banco Central a manter a taxa básica de juro nas alturas. Diante disso, analistas e gestores afirmam que o mais prudente para a gestão das finanças pessoais é compor uma carteira de investimentos conservadora. Na renda variável, a perspectiva de juros altos por mais tempo tende a prejudicar as ações de empresas que dependem de crédito — seja para capital de giro, seja para financiar clientes. Há quase um consenso entre os especialistas de que se devem evitar papéis do setor de varejo e da construção civil. Um dos exemplos dessa guinada do mercado é o da ação do Magazine Luiza, que caiu 58% no dia seguinte ao segundo turno, depois de ter subido 24% no pregão que repercutiu a vitória de Bolsonaro no primeiro turno.

A expectativa de que o dólar seguirá valorizado favorece as ações de exportadoras, como a fabricante de aeronaves Embraer e a empresa de papel e celulose Suzano. Também ganham destaque aquelas com receita recorrente protegida da inflação, como as concessionárias de saneamento e de energia. A regra geral é a mesma — privilegiar negócios com solidez financeira. “Prefira as companhias com geração consistente de caixa, baixo endividamento e capacidade de preservar margens”, diz João Peixoto, presidente da gestora Ouro Preto.

Continua após a publicidade
Homem de camisa azul e calça cinza caminha em ambiente da bolsa de valores com múltiplos monitores exibindo gráficos e logotipos de empresas como State Street, Citadel e NYSE
BOM MOMENTO - Bolsa de Nova York: ações americanas acumulam forte valorização neste ano (ANGELA WEISS/AFP)

Na renda fixa, as atenções convergem para os títulos pós-fixados do Tesouro Direto, mais aptos a gerar bons ganhos em um cenário no qual os juros ficarão altos por mais tempo que o previsto. O mercado de juros futuros mostra o tamanho da reversão de expectativas. Os contratos com vencimento em novembro de 2027, que embutiam taxa de 12,9% ao ano na véspera do segundo turno, passaram a oferecer 14,3% após a vitória de Lula.

Continua após a publicidade
Guia de Sobrevivência com seis dicas de investimento em meio a incertezas políticas e econômicas no Brasil, com ícones ilustrativos para cada ponto
(./.)

O mesmo é visto para prazos mais longos. Papéis que vencerão daqui a cinco anos já pagam 15%. “Os títulos pós-fixados oferecem um excelente retorno e sem volatilidade”, afirma Laís Costa, chefe de renda fixa da casa de análises Empiricus. Outra frente são os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro Direto IPCA+. Ao estimular o consumo sem oferecer contrapartidas adequadas para que as empresas invistam no aumento da produção, o atual governo tem gerado pressões inflacionárias. A situação é agravada pelas tensões geopolíticas, como a guerra Estados Unidos-Irã, que oneram os preços do petróleo e de outros insumos. Além de proteger o investimento, os títulos do Tesouro Direto IPCA+ também pagam juros que chegam a 8% ao ano atualmente.

Continua após a publicidade
Homem branco de barba, vestindo terno azul e gravata marrom, fala ao microfone com a mão esquerda gesticulando. Ele está sentado em uma mesa, com um copo de água à frente, e o fundo é azul escuro.
SINAIS - Dario Durigan, ministro da Fazenda: promessa de rigor fiscal (Gustavo Moreno/STF)

A reação inicial do dólar à vitória de Lula torna sensato também buscar investimentos atrelados ao mercado americano. “Na média, o brasileiro tem menos de 1% da carteira exposta a ativos estrangeiros”, afirma Bruno Mérola, sócio da Dylan Wealth, assessoria para investidores com patrimônio a partir de 10 milhões de reais. “Recomendamos aos clientes que mantenham uma fatia de 10% a 40% no exterior.” Um caminho são os exchange traded funds, conhecidos como fundos de índice, que replicam o comportamento dos principais índices das bolsas americanas, hoje em alta impulsionada por ações de empresas ligadas a tecnologia. O S&P 500 da Bolsa de Nova York acumula valorização de 13% neste ano, enquanto o Ibovespa sangra em praça pública após o segundo turno da eleição. Outra dica é abrir uma conta global para comprar ações diretamente nas bolsas americanas. A vantagem é ter acesso a papéis que não estão disponíveis na B3 na forma de Brazilian depositary receipts, um tipo de contrato que espelha o desempenho de ações estrangeiras. Diante da possibilidade de novas turbulências daqui para frente, a decisão mais prudente dos investidores será apostar na segurança de seu patrimônio.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

Publicidade
TAGS:
dinheiro
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).