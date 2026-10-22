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Economia

Vitória de imobiliárias no STF acende alerta sobre receitas das prefeituras

Decisão amplia imunidade de imposto para empresas do setor e leva municípios a rever procedimentos de fiscalização

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 10h00
Chaves de casa com um chaveiro em formato de casa penduradas sobre papéis com gráficos e um modelo de casa preta ao fundo
(Divulgação/Divulgação)
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Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficia empresas imobiliárias começou a provocar preocupação nas administrações municipais. O tribunal reconheceu que a transferência de imóveis para integralização de capital social de empresas está protegida pela imunidade do ITBI, mesmo quando o negócio principal da companhia é justamente comprar, vender ou alugar imóveis.

O entendimento, firmado no julgamento do Tema 1.348, favorece incorporadoras, administradoras de imóveis e holdings patrimoniais, que deixam de enfrentar a cobrança do imposto nessas operações, observados os limites fixados pelo Supremo.

Do outro lado estão as prefeituras, responsáveis pela arrecadação do ITBI. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) já alertou as administrações tributárias sobre a necessidade de acompanhar os efeitos da decisão e revisar seus procedimentos de fiscalização.

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A principal preocupação é com a possibilidade de estruturas societárias serem utilizadas para transferir imóveis sem o recolhimento do imposto. O Supremo, contudo, preservou a possibilidade de cobrança quando os municípios comprovarem fraude ou simulação.

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Há também um limite importante: a imunidade alcança o valor destinado à integralização do capital social, não necessariamente o valor integral do imóvel transferido.

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A decisão tem repercussão geral e deverá orientar casos semelhantes em todo o país. A CNM ainda não apresentou estimativa consolidada de eventual perda de arrecadação, mas informou que acompanhará os efeitos do julgamento sobre as receitas próprias dos municípios.

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