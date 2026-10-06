Vitória de Flávio Bolsonaro no 1º turno rende R$ 365 bilhões a investidores na Bolsa

Os investidores ganharam 365 bilhões de reais na Bolsa brasileira nesta segunda-feira 5, beneficiados pela vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno da eleição presidencial realizado no domingo 4. Contrariando a maioria das pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) e conquistou 47% dos votos, contra 45% do adversário, e passa ao segundo turno na condição de favorito.

O resultado disparou uma forte alta no mercado de ações ontem. O Ibovespa, principal referência da B3, chegou a subir mais de 10% ao longo do pregão, mas terminou o dia com valorização de 7,70% – a maior variação em um único dia desde 24 de março de 2020. Com isso, encerrou a segunda nos 206 911 pontos, seu novo recorde. Segundo a consultoria de informações financeiras Elos Ayta, trata-se também da maior alta registrada no primeiro dia de negociação após o primeiro turno de uma eleição presidencial desde 2002, quando a liderança de Lula causou uma queda de 4,28% no preço dos ativos.

Ainda de acordo com a Elos Ayta, com o movimento, o valor de todas as companhias listadas na Bolsa brasileira aumentou de 5,28 trilhões de reais para 5,65 trilhões. Os bancos responderam por 40% dessa valorização – cerca de 141 bilhões de reais – e somam agora 1,41 trilhão de reais em valor de mercado. A maré favorável fez com que o BTG Pactual ultrapasse a Vale e se tornasse a terceira companhia listada mais preciosa do pregão, avaliada em 313 bilhões de reais, ante os 304 bilhões da mineradora.

A disparada do Ibovespa reflete a avaliação de analistas e de investidores de que Flávio Bolsonaro terá uma postura mais favorável ao mercado que Lula em sua tentativa de conquistar o quarto mandato presidencial. No geral, os financistas apostam que o senador terá condições políticas e vontade de promover o forte ajuste fiscal necessário para conter a escalada da dívida pública – cuja proporção em relação ao produto interno bruto saltou de 72% para 83% durante este terceiro mandato de Lula.

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Outro elemento que favoreceria Flávio é o perfil da próxima legislatura no Congresso. Os partidos de centro-direita e de direita conquistaram a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, liderados pela legenda do presidenciável, o PL, que contará com 121 deputados e 28 senadores.

Se o filho de Jair Bolsonaro controlar a dívida pública e cortar gastos, abrirá espaço para a queda da taxa básica de juros, a Selic, tornando os ativos de renda variável mais atrativos. A forte queda dos juros futuros é um sinal de que os investidores já se posicionam nesse sentido, enquanto o recuo do dólar indica que os estrangeiros estão entrando em massa no mercado brasileiro.