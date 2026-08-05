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Violência custa R$ 31 bilhões por ano à economia do Rio, diz Firjan

Federação afirma que fraudes digitais e extorsões avançam em todo o estado, enquanto crimes tradicionais recuam

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h03 | Atualizado em 5 ago 2026, 12h17
Policias trocam tiros com traficantes durante operação na Rocinha, no Rio
Policias trocam tiros com traficantes durante operação na Rocinha, no Rio  (Mauro Pimentel/AFP)
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Violência custa R$ 31 bilhões por ano à economia do Rio, diz Firjan Priorizar nos meus resultados Google

A violência gera um custo adicional de R$ 31,1 bilhões por ano para a economia do Estado do Rio de Janeiro, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 5, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O valor inclui os efeitos da insegurança sobre a atividade econômica e reforça o impacto do avanço de crimes que afetam diretamente empresas, consumidores e cadeias produtivas.

O estudo, que analisa dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) entre 2015 e 2025, mostra uma mudança no perfil da criminalidade fluminense.

Enquanto roubos de rua, de carga e de veículos recuaram ao longo da última década, os crimes ligados à economia digital e à atuação do crime organizado avançaram em praticamente todas as regiões do estado.

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O estelionato foi o delito que mais cresceu no período. Em 2025, foram registrados 146.981 casos, alta de 313% em relação a 2015. A expansão ocorreu em todas as regiões fluminenses, com destaque para o Centro-Sul, onde as ocorrências aumentaram 767%, o Centro-Norte (615%) e a Região Serrana (497%).

A extorsão também apresentou crescimento disseminado. O número de registros passou para 3.646 no ano passado, 80% acima do observado dez anos antes. As maiores altas ocorreram no Centro-Sul, Norte e Noroeste do estado.

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Para a Firjan, a mudança no perfil dos crimes exige uma revisão das políticas públicas de segurança. Segundo a entidade, o avanço das fraudes digitais, da extorsão e da economia do crime afeta a competitividade das empresas, eleva custos operacionais e reduz a atratividade do estado para novos investimentos.

“O olhar apenas para os indicadores consolidados do estado pode fazer com que as medidas de segurança não combatam os crimes que efetivamente prejudicam o desenvolvimento econômico de cada região”, afirmou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

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Apesar da migração para modalidades de crime menos visíveis, os delitos patrimoniais continuam em patamar elevado. Em 2025, o estado registrou 102.703 ocorrências de roubo de rua, roubo e furto de veículos e roubo de carga — média de 281 casos por dia.

O levantamento também mostra que, entre 2015 e 2025, 56.838 pessoas morreram no estado em decorrência de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e intervenções policiais. O número supera a população de mais da metade dos municípios fluminenses.

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Diante desse cenário, a Firjan defende a adoção de políticas de segurança regionalizadas, com maior integração entre poder público, setor produtivo e sociedade civil. A entidade também propõe reforço na investigação de fraudes digitais, combate às finanças do crime organizado e ampliação da transparência dos dados públicos de segurança.

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