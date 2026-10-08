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Vinícola Aurora conquista selo Carbon Free e levará novidade a 220 produtos

Maior cooperativa vinícola do Brasil levará certificação ambiental aos rótulos de seus produtos; empresa faturou R$ 874,8 milhões em 2025

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 14h00
Parreiras em terras gaúchas: após a catástrofe das chuvas, mais atenção com o meio ambiente
Parreiras da vinícola Aurora (Fernando Zanchetti/Divulgação)
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A Vinícola Aurora, maior cooperativa vinícola do Brasil, conquistou o selo Carbon Free após anunciar a compensação de mais de 2,4 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). A certificação, que começará a aparecer gradualmente nos rótulos e embalagens dos cerca de 220 produtos da empresa, faz parte de uma estratégia para reduzir o impacto ambiental de uma operação que faturou R$ 874,8 milhões em 2025 e comercializou 74 milhões de litros de bebidas.

A compensação abrange as emissões diretas das operações da cooperativa e aquelas associadas ao consumo de energia, classificadas como escopos 1 e 2. Para isso, a Aurora apoiou um projeto de geração de energia renovável da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com certificação internacional. Segundo a cooperativa, o volume compensado equivale a retirar aproximadamente mil carros a gasolina das ruas durante um ano.

A iniciativa integra um programa mais amplo de modernização da cooperativa, fundada há 95 anos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo seu segundo Relatório de Sustentabilidade, referente ao ciclo 2025-2026, a Aurora passou a utilizar energia de origem renovável em 100% de suas unidades industriais e destinou 98,99% dos resíduos produzidos à reciclagem, compostagem ou coprocessamento. Também contabilizou mais de 10,8 mil toneladas de embalagens compensadas e recicladas por meio de parcerias de logística reversa.

A modernização chegou aos vinhedos. Na safra de 2026, a cooperativa recebeu 93 milhões de quilos de uva, crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Atualmente, 91% dos cooperados utilizam o sistema digital de rastreabilidade Demetra, enquanto a pulverização com drones alcança 458 hectares.

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A Aurora reúne mais de 1.100 famílias de produtores, cultiva aproximadamente 3 mil hectares de vinhedos e mantém presença comercial em outros 20 países. Em 2025, investiu R$ 42 milhões em modernização industrial e novas linhas de envase.

“Levar o selo Carbon Free aos nossos produtos demonstra de forma transparente esse compromisso com a economia de baixo carbono e com a preparação da Aurora para os próximos 95 anos”, afirma Tiago Fronza Frare, presidente do conselho da cooperativa.

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