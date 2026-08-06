Vini Jr. ganhará R$ 119 milhões no Real Madrid: veja os mimos que essa bolada compra

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira, 6, que renovou o contrato com Vini Jr. até 2032. Ponta esquerda da Seleção Brasileira e do clube espanhol, Vini Jr. receberá um salário-base anual de 20 milhões de euros (cerca de 119 milhões de reais pela cotação atual). Segundo a imprensa especializada, o total que entrará de fato em sua conta corrente será maior, já que envolverá também prêmios por desempenho e uma luva maior para assinar a renovação.

Contratado pelo Real Madrid em 2018, quando ainda era um jovem jogador de dezoito anos, o atleta brasileiro participou da conquista de catorze títulos, além de acumular prêmios individuais como o The Best, concedido pela Fifa a Vini Jr. em 2024 e a Bola de Ouro da Copa Intercontinental de 2024.

O atual contrato com a equipe venceria em 2027. No comunicado em que anunciou a renovação, o Real Madrid destacou a contribuição do brasileiro nos resultados dos últimos anos. “Vinicius Jr. se tornou um dos jogadores mais importantes de uma das etapas mais exitosas da nossa história”, afirmou o clube madrilenho.

O salário-base que receberá equivale ao teto estabelecido pelo presidente da equipe, Florentino Pérez, a todos os jogadores. Ainda assim, sem dúvida, os 20 milhões de euros que receberá são mais do que suficientes para que Vini Jr. possa se presentear com alguns mimos, se quiser. Veja o que algumas coisas que é possível fazer com essa bolada.

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Comprar sete unidades da Ferrari F80

O superesportivo da Ferrari conta com 1 200 cavalos de força, o suficiente para que acelere de zero a 200 quilômetros (sim, 200 quilômetros) por hora em menos de seis segundos. Com preço estimado em 2,9 milhões de euros, Vini Jr. poderia encomendar sete unidades – um para cada dia da semana.

Comprar dois iates Azimut Grande 30 Metri

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O estaleiro italiano Azimut é conhecido mundialmente por suas embarcações de luxo. Se Vini Jr. quisesse, poderia comprar duas unidades do iate que é um dos cartões de visita da empresa. Construído em fibra de carbono e com cinco quartos, pode acomodar até dez passageiros, além da tripulação.

Comprar uma cobertura em Madri

Se quiser mudar de endereço, o atacante do Real Madrid terá à disposição mansões e coberturas em bairros nobres de Madri. Uma delas, oferecida pela Sotheby’s International, é oferecida por 17 milhões de euros e fica em Salamanca, uma das áreas mais nobres da capital espanhola. Com 670 metros quadrados de área total e quatro suítes, a cobertura conta com piscina privativa, sala de estar com lareira e serviço de concierge.

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Comprar 18 relógios da grife Jacob & Co.

A grife americana Jacob&Co. é uma das mais respeitadas e luxuosas no ramo de relógios masculinos. Se quiser fazer inveja ao parça Neymar, que comprou um modelo da marca em Nova York, durante a folga entre os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, Vini Jr. poderia adquirir dezoito unidades do Bugatti Tourbillon Sapphire Crystal, desenvolvido pela Jacob&Co em parceria com a fabricante italiana de supercarros esportivos. O relógio é avaliado em pouco mais de 1 milhão de euros.

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