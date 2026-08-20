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Economia

Vila Figo aposta em hotelaria de luxo em Trancoso e mira faturamento de R$ 8 milhões em 2026

Com investimento de R$ 5 milhões, hotel boutique aposta em oito suítes, gastronomia, eventos e experiências

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 13h56
Piscina retangular com espreguiçadeiras e mesas de madeira em um deck, cercada por árvores frondosas e vegetação densa, com o mar ao fundo sob céu azul
Vila Figo (Nico Ferri/Divulgação)
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Trancoso, no litoral sul da Bahia, se consolidou como um dos principais destinos de turismo de luxo do Brasil, e também como um mercado de oportunidades para empresários que apostam em hospitalidade, gastronomia e experiências de alto padrão. É nesse cenário que o empresário mineiro Felipe Tiradentes investiu 5 milhões de reais de capital próprio na criação da Vila Figo, hotel boutique instalado ao lado da Igreja de São João Batista, no Quadrado.

Em operação desde janeiro, o empreendimento foi construído em menos de seis meses e estima faturar cerca de 8 milhões de reais em 2026. A expectativa considera uma taxa média de ocupação de aproximadamente 60% ao longo do ano, com projeção de chegar a 100% durante a alta temporada, entre dezembro e fevereiro.

As diárias começam em 2.900 reais e o empresário estima recuperar o capital investido em aproximadamente dois anos. “O investimento de aproximadamente R$5 milhões foi realizado integralmente com capital próprio. Desde o início, decidimos assumir o risco do projeto porque acreditamos muito no potencial da Vila Figo e, principalmente, no mercado de hospitalidade de alto padrão em Trancoso”, afirma Felipe.

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A sazonalidade é um dos principais desafios para negócios ligados ao turismo em Trancoso. Enquanto o Réveillon e os meses de verão concentram grande parte da demanda, os períodos de baixa temporada exigem estratégias para manter a operação ativa. Por isso, a Vila Figo foi estruturada para não depender exclusivamente da hospedagem. Além das oito suítes, o empreendimento reúne restaurante, eventos, experiências, ativações de marcas, parcerias e patrocínios. “Um dos principais pontos do nosso planejamento foi justamente não construir um negócio dependente apenas da hospedagem e da alta temporada”, explica Felipe.

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O restaurante Doma, especializado em gastronomia de parrilla e aberto também ao público externo, deve representar cerca de 40% do faturamento do empreendimento. A estratégia transforma o espaço gastronômico em uma fonte de receita independente da ocupação das suítes.

O luxo das oito suítes

Em uma região marcada por propriedades de alto padrão, a Vila Figo escolheu competir por uma escala menor. O hotel ocupa uma área de 10 mil metros quadrados e tem apenas oito suítes, distribuídas em quatro categorias: Mar, Vista Deck, Vista e Quadrado. Cada quarto possui, em média, 50 metros quadrados. A proposta é transformar a limitação de quartos em uma vantagem competitiva, com maior nível de personalização e privacidade. “Não queremos disputar o espaço de ninguém. Queremos construir o nosso próprio espaço e a nossa própria história em Trancoso”, diz Felipe.

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O hotel conta ainda com serviço de concierge, recepção no aeroporto de Porto Seguro, curadoria de roteiros, área de bem-estar com o Zaya Spa Wellness e academia equipada com aparelhos da Technogym.

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