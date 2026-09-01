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Vice-presidente do Bank of America é morta a facadas na Times Square, em Nova York

Erin Piacenti, de 32 anos, foi atingida no abdômen durante um ataque aparentemente aleatório em Times Square; outra vítima, um homem de 68 anos, ficou ferida

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h09 | Atualizado em 1 set 2026, 15h15
Homem de terno cinza e gravata roxa segura uma foto de duas facas de lâmina escura e cabo preto com detalhes em cobre, sobre um fundo cinza texturizado. No topo da foto, há um logo da NYPD e CRIME stoppers 1-800-577-8477 (TIPS)
Facas recuperadas pela polícia após o ataque que deixou uma executiva do Bank of America morta e outra pessoa ferida em Times Square, em Nova York (Getty/Getty Images)
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Uma executiva do Bank of America morreu após ser esfaqueada na tarde de segunda-feira, 31, em Times Square, em Manhattan, Nova York. Erin Piacenti, de 32 anos, ocupava o cargo de vice-presidente na divisão de banco corporativo e de investimentos globais da instituição.

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Piacenti estava na região quando foi atacada por uma mulher que também esfaqueou um homem de 68 anos. O episódio ocorreu pouco depois das 16h20, nas proximidades da Sétima Avenida com a West 42nd Street.

A polícia classificou o episódio, até o momento, como um ataque aparentemente aleatório e sem provocação. Piacenti foi atingida no abdômen e não resistiu aos ferimentos.

Em comunicado, o Bank of America lamentou a morte da funcionária. “Estamos chocados e profundamente tristes com a perda trágica de nossa colega”, afirmou um porta-voz do banco. Segundo a instituição, Piacenti era uma integrante valorizada da equipe.

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A segunda vítima, um homem de 68 anos, foi levado ao Bellevue Hospital e permanecia em condição estável nesta terça-feira.

Suspeita morreu após confronto com a polícia

A polícia identificou a autora do ataque como Pamela Cisneros, de 49 anos. De acordo com o NYPD, policiais encontraram a mulher enquanto ela caminhava na direção deles portando duas facas de grande porte.

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Os agentes utilizaram uma arma de choque contra Cisneros e, em seguida, atiraram. Ela foi levada ao Bellevue Hospital, mas morreu.

A investigação sobre a morte da suspeita está sob responsabilidade da divisão do NYPD encarregada de apurar ações envolvendo o uso de força letal por policiais.

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O caso ocorreu em uma das áreas mais movimentadas de Manhattan, conhecida pela concentração de turistas, empresas, teatros e estabelecimentos comerciais. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do ataque e o que teria motivado a agressão.

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