Vice-presidente do Bank of America é morta a facadas na Times Square, em Nova York
Erin Piacenti, de 32 anos, foi atingida no abdômen durante um ataque aparentemente aleatório em Times Square; outra vítima, um homem de 68 anos, ficou ferida
Uma executiva do Bank of America morreu após ser esfaqueada na tarde de segunda-feira, 31, em Times Square, em Manhattan, Nova York. Erin Piacenti, de 32 anos, ocupava o cargo de vice-presidente na divisão de banco corporativo e de investimentos globais da instituição.
Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Piacenti estava na região quando foi atacada por uma mulher que também esfaqueou um homem de 68 anos. O episódio ocorreu pouco depois das 16h20, nas proximidades da Sétima Avenida com a West 42nd Street.
A polícia classificou o episódio, até o momento, como um ataque aparentemente aleatório e sem provocação. Piacenti foi atingida no abdômen e não resistiu aos ferimentos.
Em comunicado, o Bank of America lamentou a morte da funcionária. “Estamos chocados e profundamente tristes com a perda trágica de nossa colega”, afirmou um porta-voz do banco. Segundo a instituição, Piacenti era uma integrante valorizada da equipe.
A segunda vítima, um homem de 68 anos, foi levado ao Bellevue Hospital e permanecia em condição estável nesta terça-feira.
Suspeita morreu após confronto com a polícia
A polícia identificou a autora do ataque como Pamela Cisneros, de 49 anos. De acordo com o NYPD, policiais encontraram a mulher enquanto ela caminhava na direção deles portando duas facas de grande porte.
Os agentes utilizaram uma arma de choque contra Cisneros e, em seguida, atiraram. Ela foi levada ao Bellevue Hospital, mas morreu.
A investigação sobre a morte da suspeita está sob responsabilidade da divisão do NYPD encarregada de apurar ações envolvendo o uso de força letal por policiais.
O caso ocorreu em uma das áreas mais movimentadas de Manhattan, conhecida pela concentração de turistas, empresas, teatros e estabelecimentos comerciais. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do ataque e o que teria motivado a agressão.