Via Varejo faz parceria com GetNet e se adequa às regras dos marketplaces

Com 4.100 vendedores em seu marketplace, a Via Varejo, controladora das redes Casas Bahia, Extra e Pontofrio, anunciou hoje uma parceria com a GetNet, empresa de tecnologia do banco Santander. Com essa associação, o grupo varejista consegue adequar seu marketplace à nova regulamentação do Banco Central, que entra em vigor na sexta-feira, 28.

A partir desta data, todas as transações feitas nos marketplaces com cartões de crédito e débito deverão ser liquidadas na Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). A regra vale para marketplaces que movimentaram mais de 500 milhões de reais nos últimos 12 meses – caso da Via Varejo.

Segundo Felipe Negrão, diretor de finanças e relações com investidores da Via Varejo, a parceria com a GetNet deve dar vantagem para a empresa em relação aos principais concorrentes na área de marketplace, como a B2W (Americanas, Submarino e Shoptime).

“A nova regulamentação exige um cadastramento muito rigoroso dos sellers [vendedores] do marketplace. Agora, eles terão de se submeter às regras de cadastramento do BC. Para nós, não muda nada. Outros players, que não têm sellers da mesma qualidade que os nossos, serão afetados”, afirma Negrão.

O vendedor do marketplace, segundo Negrão, não sentirá nenhuma mudança em um primeiro momento com o início da parceria com a GetNet. Hoje, os vendedores do marketplaces recebem pelas vendas feitas com cartões após 15 dias, mesmo as parceladas. Com a parceria, o vendedor terá a opção de receber em parcelas ou à vista.

Outro grande diferencial é que a partir de agora a Via Varejo poderá oferecer opções de produtos e serviços financeiros para o vendedor, como maquininhas de cartão, empréstimos, conta corrente e seguros.

O presidente da GetNet, Pedro Coutinho, diz que a nova regulamentação deve melhorar as práticas do setor de marketplaces. “Vai subir a barra de qualidade para todo mundo.”

Negrão afirma que o marketplace é o segmento que mais cresce dentro do grupo. Esse segmento respondia por 16% das vendas da Via Varejo feitas pela internet ao final de 2016. Hoje, já representa 30% de todas as transações online. “O marketplace consegue vender produtos que não são da nossa área de expertise, como livres ou perfumes”, diz Negrão.