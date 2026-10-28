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Economia

Veto às bets faz consumo subir 6,5% nos supermercados, diz Abras

Arroz, óleo, macarrão e café estão entre os itens mais procurados, em um movimento que a entidade relaciona à queda dos gastos com apostas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h22
PROBLEMA - Supermercado: mau humor generalizado por causa dos preços transcende o embate ideológico
PROBLEMA - Supermercado: mau humor generalizado por causa dos preços transcende o embate ideológico (Faga Almeida/UCG/UIG/Getty Images)
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Veto às bets faz consumo subir 6,5% nos supermercados, diz Abras Priorize VEJA no Google

O consumo em supermercados, atacarejos e outros formatos do varejo alimentar cresceu nas semanas seguintes à proibição das bets no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Para a entidade, a redução dos gastos com apostas contribuiu para ampliar o orçamento destinado a compras nos supermercados, especialmente de produtos essenciais.

Na semana de 5 a 11 de outubro, as vendas do setor avançaram 6,5% em relação ao mesmo período de 2025.

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O ritmo permaneceu forte na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, quando houve alta de 6,3%, também na comparação anual. Entre os itens que se destacaram estão arroz, óleo, macarrão e café. 

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O resultado foi disseminado pelo país. Na primeira semana analisada, o Sul e a região que reúne Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro tiveram as maiores altas, ambas de 10,6%.

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No Nordeste, o avanço foi de 6,5%; no interior de São Paulo, de 5,6%. Na Grande São Paulo, as vendas cresceram 1,2%.

Na semana de 12 a 18 de outubro, o Sul continuou na liderança, com alta de 9%.

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A região de Minas Gerais, Espírito Santo e interior fluminense registrou crescimento de 7,1%, e a Grande Rio, de 6%. Na Grande São Paulo, a variação passou de 1,2% para 5,5%. 

Menos transações por Pix

A Abras relaciona a expansão das compras à queda nas movimentações por Pix após a publicação da medida provisória que proibiu as apostas de quota fixa.

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Dados do Banco Central apontaram redução de 10% no número de transações entre 26 e 28 de setembro, na comparação com a média dos mesmos dias da semana nas quatro semanas anteriores. A entidade informa que a queda atualmente está em 7%.

Para a associação, a retração nas apostas abre espaço no orçamento das famílias para despesas do dia a dia. A alta nas vendas de alimentos essenciais é um sinal desse movimento, que pode beneficiar supermercados, atacarejos e outros canais do varejo alimentar.

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Consumo das famílias já vinha crescendo

O avanço das compras em outubro ocorre em um cenário de expansão do consumo nos lares.

Em agosto, o indicador mensal da própria Abras, descontada a inflação, subiu 2,69% ante o mesmo mês de 2025. No acumulado do ano até agosto, a alta real foi de 2,71%.

Os dados do IBGE também apontaram aumento anual nas vendas de hipermercados e supermercados em agosto: o volume cresceu 0,5% ante o mesmo mês do ano passado. Na comparação com julho, porém, houve recuo de 0,3%, considerando o ajuste sazonal.

Medida retirou plataformas do ar

A proibição foi estabelecida pela Medida Provisória 1.394, publicada em 25 de setembro. A regra suspendeu a exploração, a oferta e a publicidade das apostas de quota fixa no país. Sites e aplicativos de apostas foram retirados do ar a partir de 6 de outubro.

A medida provisória está em vigor e será analisada pelo Congresso.

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