Paul McCartney envia e-mail de apoio à Segunda Sem Carne

O músico britânico Paul McCartney mandou um e-mail ao deputado estadual Feliciano Filho, do PSC de São Paulo, manifestando apoio ao projeto de adoção da “Segunda Sem Carne” nas repartições públicas e escolas do estado. O projeto, que previa que não haveria consumo de alimentos à base de proteína animal nas instituições públicas do Estado às segundas, foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Na mensagem, o ex-Beatle cumprimenta o deputado pela proposta e encoraja Alckmin a implementá-la. “A produção de carne em grande escala cria efeito estufa prejudicial, esgota recursos preciosos para níveis cada vez menos sustentáveis e é um dos causadores do aquecimento global”, afirma McCartney. “Nós, do Meat Free Monday oferecemos nosso apoio”, diz ele.

A mensagem chegou até o deputado após a decisão de Alckmin. Na resposta ao músico, Feliciano disse que vai “continuar lutando para derrubar este veto e implantar a Segunda Sem Carne e uma alternativa de refeições mais saudáveis em nosso Estado”.

O projeto de Feliciano, aprovado na Câmara no fim do ano passado gerou polêmica entre políticos e indústria. No veto, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19, o governador pontua que “a imposição, ainda que por um dia, de uma dieta/regime alimentar que, na verdade, representa verdadeira ‘filosofia de vida’, pela via legislativa, encontra limites no direito à liberdade, expressamente garantido a todos pela Constituição Federal”.

A ONG Meat Free Monday, instituição sem fins lucrativos fundada por Paul, Mary e Stella McCartney em 2009, busca reduzir o consumo de carne no mundo.