Vero: como funciona a rede social livre de anúncios

Criada para ficar livre de anúncios e de algoritmos, a rede social Vero está começando a cair no gosto dos usuários da internet, principalmente depois que o Facebook aumentou as restrições de alcance das postagens e deixou de exibir as mensagens por ordem cronológica.

No manifesto publicado em seu site, a rede social afirma que os aplicativos prometem constante comunicação com os amigos para compartilhar o que está acontecendo em nossas vidas, mas, passado um tempo, os interesses das plataformas se tornam maiores do que os interesses dos próprios usuários, criando um falso senso de conexão.

“Então, decidimos criar algo mais autêntico. Criamos uma rede social que nos deixa ser nós mesmos”, pondera o manifesto, lembrando que o nome, Vero, quer dizer verdade.

Criada em 2015, a Vero tem como base o compartilhamento de conteúdo e possui uma timeline na qual aparecem todos os conteúdos postados por seus amigos. É possível classificar os contatos como amigos próximos, amigos, conhecidos e seguidores.

As fotos, os links, a música, os vídeos, os locais e os livros compartilhados com você pelos seus contatos são classificados dentro de coleções. Há ainda opção de troca de mensagens com os contatos.

O aplicativo da Vero pode ser baixado em aparelhos com Android ou iOS. Abaixo, o vídeo da rede: