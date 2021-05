Verizon venderá AOL e Yahoo por 5 bilhões de dólares

Mais mudanças no horizonte da internet. A Verizon venderá sua divisão Verizon Media, que consiste basicamente nas plataformas de tecnologia pioneiras AOL e Yahoo, para a empresa de private equity Apollo Global Management em um negócio de 5 bilhões de dólares. O fechamento definitivo da transação está previsto para o segundo semetre.

Nos primórdios da internet, o Yahoo era a cara da internet, precursor das plataformas de tecnologia que viriam a seguir, como o Google. E a AOL era o portal que concentrava as informações. A Verizon manterá uma participação de 10% na empresa, que será conhecida como Yahoo no fechamento da transação e continuará a ser liderada pelo CEO Guru Gowrappan

De acordo com os termos do acordo, a Verizon receberá 4,25 bilhões de dólares em dinheiro e participações preferenciais de 750 milhões de dólares. A transação inclui os ativos da Verizon Media, até suas marcas e negócios, e está sujeita à satisfação de certas condições de fechamento e deverá ser concluída no segundo semestre de 2021.